نذور احتفالية للأب مجدي نظمي بمشاركة رهبان الإيبارشيات

احتفل الأب مجدي نظمي اليسوعي بتقديم نذوره الاحتفالية متخذًا شعاره حسبما ما جاء في إنجيل القديس مرقس "لنعبر إلى الشاطئ المقابل" (مرقس ٤/٣٥)، تزامنًا مع اللقاء الإقليمي لرواد أغصان الكرمة بالقاهرة سبتمبر 2023.

جاء ذلك عبر رحلة تكريسية حسب قوانين الرهبنة اليسوعية على مدى اثنين وعشرين عامًا مع المشورات الإنجيلية (الفقر، العفة، والطاعة).

يضيف الأب مجدي نذره الرابع بالخضوع للبابا الفاتيكان، حسب ما تقتضيه احتياجات الرسالة، أمام سر القربان الأقدس، بين يدي الأب مايكل زميط اليسوعي، الرئيس الإقليمي للرهبنة اليسوعية في إقليم الشرق الأدنى، والمغرب العربي، ممثلًا للرئيس العام للرهبنة اليسوعية في العالم.

شارك في الاحتفال الرهبان، والآباء اليسوعيين من مختلف الأديرة، من داخل مصر، وخارجها، ولبنان، والأردن، وغيرها، حيث أقيمت الذبيحة الإلهية، بكنيسة العائلة المقدسة، بالفجالة.

وحضر أيضًا عدد من أبناء نشاط "أغصان الكرمة"، من مدارسنا الكاثوليكية، والمسؤولون عنهم، وذلك تحت شعار "تدعونا لنبحر، فنبصر حبك، ونعود من الشاطئ المقابل بشباك ممتلئة" (٢٠٢٣ - ٢٠٢٤)، بجانب العديد من مسؤولي الجماعات الرهبانية الرجالية والنسائية، والأقارب، والأصدقاء، والمحبين، بمشاركة فريق كورال نشاط أغصان الكرمة.

واشترك الجميع في تجديد الوعد لرواد أغصان الكرمة للعام الجديد ومن جانبه، أشار الأب زميط في عظة القداس إلى رسالة الرهبنة اليسوعية في خدمة الرسالة، والالتزام بالمشورات الإنجيلية، مهنئًا الأب مجدي نظمي على نذوره الاحتفالية، متمنيًا له كامل نجاح في رسالته "لمجد الله الأعظم"، حسب شعار القديس إغناطيوس دي ليولا، مؤسس الرهبنة اليسوعية.

في ختام القداس الاحتفالي، وجه الأب مجدي، رسالة شكر للرب ولجميع من رافقوه على الدرب، ليصل لهذه اللحظة المقدسة، إضافة إلى التقاط الصور التذكارية.