الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 15 ألف كتاب بدون ترخيص في حملات أمنية بالقاهرة

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن كتب - كائن بدائرة قسم شرطة المقطم - لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من الكتب الخارجية "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وبدون تفويض من الجهات المختصة".

ضبط 2500 كتاب تعليمى بدون ترخيص داخل مكتبة بالقليوبية

ضبط 3 آلاف نسخة كتاب خارجي دون تصريح.. وعصابة سرقت سور كوبري بالطالبية

اتخاذ الإجراءات القانونية

وعثر بداخل المخزن على (15 ألف نسخة كتاب مدرسى لمراحل تعليمية مختلفة)، وبمواجهته، اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

15 ألف كتاب القاهرة حملات أمنية مديرية امن القاهرة مخزن كتب

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