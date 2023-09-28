ضبط 15 ألف كتاب بدون ترخيص في حملات أمنية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن كتب - كائن بدائرة قسم شرطة المقطم - لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من الكتب الخارجية "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وبدون تفويض من الجهات المختصة".

اتخاذ الإجراءات القانونية

وعثر بداخل المخزن على (15 ألف نسخة كتاب مدرسى لمراحل تعليمية مختلفة)، وبمواجهته، اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.