الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق مخبز مخالف وتحرير 105 محاضر تموينية فى أسيوط

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تحرير 105 محاضر تموينية متنوعة خلال عدة حملات مفاجئة قامت بها مديرية التموين بأسيوط بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن وبالتعاون مع الجهات الرقابية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري.

وأكد محافظ أسيوط أن حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بكافة مراكز وقرى المحافظة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

خطة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم بأسيوط

وأوضح محافظ أسيوط، أن المحافظة وضعت خطة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين والتأكد من جودة المنتجات المعروضة، فضلًا عن التوسع فى فتح معارض ومنافذ بيع السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفي هذا السياق، شنت مديرية التموين بأسيوط عدة حملات برئاسة عصمت على، مدير مديرية التموين بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ومباحث التموين وأسفرت عن تحرير 50 مخالفة تموينية وغلق مخبز مخالف لمدة شهر لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن.


كما تم  تحرير محاضر جنح سلع منتهية الصلاحية وكذا بيع سجاير أزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير 55 مخالفة تموينية متنوعة خلال عدة حملات بقرى المحافظة، وتحرير محاضر لها وتنوعت ما بين سكر ناقص الوزن وبدون فواتير وسجائر بدون فواتير وسجائر بأزيد من السعر وسلع غذائية مجهولة المصدر ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجمدات بدون بيانات وعدم الإعلان عن الأسعار وغش تجاري ومحاضر بالمخابز عدم نظافة أدوات العجن وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ومواصفات ونظافة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة. 

حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تحرير 105 محضرا تمويني ا مديرية التموين بأسيوط ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك

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