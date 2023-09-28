أحد المكرّمين بيوم تفوق الجامعات: "الرئيس السيسى أب لكل الشباب" (فيديو)

أعرب يوسف زكريا، أحد المكرَّمين خلال احتفالية يوم تفوق جامعات مصر، عن سعادته بتكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية، مشيرًا إلى أنه أمر يدعو للفخر، معلقًا: "الرئيس السيسي هو أب لكل الشباب".

وقال "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إنه شعر بالسعادة فور إبلاغه بأنه سيكون أحد المكرّمين من الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، مضيفًا: "شكرت الرئيس السيسي خلال تكريمي، وقالي إنه فخور بيا".

وأضاف: "لما سلمت على الرئيس السيسي قولت له دمت لنا خير قائد، فسألني إنت كلية إيه، رديت أنا كلية تربية رياضية، قالي أنا فخور بيك"، موجهًا التحية إلى أسرته وأساتذته لمساعدته في تحقيقه التفوق، معلقًا: "أهم حاجة عندي إني شفت الفرحة على وجه أسرتي وأساتذتي".

الرئيس السيسي يكرّم أوائل خريجي الجامعات المصرية دفعة 2023

وكان كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، عددًا من أوائل خريجي الجامعات المصرية دفعة 2023، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر في استاد هيئة قناة السويس.

وقام الرئيس السيسي بتكريم كل من:-

- محمد حمدي محمد منصور نجم (أول قطاع الدراسات الهندسية بكلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس).

- مريم على محمد شريف عبدالقادر (أول قطاع الأداب كلية الآداب بجامعة بنها).

- مصطفى محمود علي حسن (أول قطاع الدراسات التجارية كلية التجارة جامعة مدينة السادات).

- عبير لطفي أحمد محمد (أول قطاع الاقتصاد والعلوم الاقتصادية كلية السياسية والاقتصاد جامعة بني سويف).

- الزهراء سراج الدين محمد عبدالحافظ (أول قطاع الدراسات التربوية كلية التربية جامعة المنيا).

- يوسف أحمد زكريا (أول قطاع التربية الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية).

- همسة حسام عبدالحليم إبراهيم (أول قطاع الفنون والتربية الموسيقية- كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان).

- إيمان محمد محمود محمد (أول قطاع السياحة والفنادق كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح).

- كلارا سامر يسري لبيب (أول قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلى كلية التربية النوعية جامعة طنطا).

- حنان عبدالرحمن عبدالحكيم (أول قطاع الخدمة الاجتماعية كلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط).

- فايزة حسام حمدي إبراهيم (أول قطاع العلوم- كلية العلوم بجامعة العريش).

- أحمد زينهم سعد عبدالغني (أول قطاع الدراسات الطبية بكلية الطب جامعة القاهرة).

