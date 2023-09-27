الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى نهض بالتعليم بشكل لم يسبق له مثيل

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن التعليم نهض نهضة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالعملية التعليمية ومخرجاتها، واستمرار تطوير المدارس والجامعات. 

وطالب عضو مجلس النواب بإظهار ما يتم إنشاؤه وتطويره في البنية التعليمية للمواطنين بأرقام واضحة.

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وقال الكمار في بيان له اليوم: إن التعليم في مصر سواء كان تعليمًا أساسيًا ثانويًا أو جامعيًا حقق نقلة كبيرة بشهادات محلية ودولية، بفضل توجيهات الرئيس السيسي، مشيدًا بمطالبة الرئيس لرؤساء الجامعات بحسن معاملة الطلاب والاهتمام بهم في كافة المجالات.

وأشاد نائب مستقبل وطن، بما تحقق على الأرض في مجال التعليم خلال السنوات الماضية، قائلًا: الأبنية التعليمية شهدت تطويرًا كبيرًا، كما تم تشييد العديد من المدارس المختلفة مثل المدارس الرسمية الدولية، وكذلك مدارس العباقرة والمدارس المصرية اليابانية ومدارس التميز، والمدارس المتكاملة للغات، علاوة على جهد هائل بإنشاء 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه.

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تغيير جذري في المدارس 

وأوضح النائب مدحت الكمار، أنه تم إجراء تغيير جذرى فى المدارس والمناهج وتدريب المعلمين وفق رؤية شاملة للنهوض بالتعليم في ضوء توجيهات الرئيس السيسي.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه  صندوق تحيا مصر بالمشاركة في بناء 100 مدرسة جديدة متميزة، تقدم شهادات دولية.

وقال الرئيس، في مداخلة خلال فعاليات جلسة «بناء الإنسان.. حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، إنه سيتم إنشاء مائة مدرسة جديدة خلال عام واحد، لتكون متاحة للتقديم أمام أولياء الأمور ابتداء من السنة المقبلة.

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وأضاف الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية أعطت أولوية للتنمية والاستثمار في البنية التحتية في التعليم بالتوازي مع جهود تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، وتطوير التعليم والنهوض به.

النائب مدحت الكمار التعليم الرئيس عبدالفتاح السيسي بناء ١٠٠ مدرسة إنشاء بنية تحتية

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