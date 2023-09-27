الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج احتفال مديرية أوقاف سوهاج بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أقيم مساء اليوم بمسجد العارف بالله، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد حسني وكيل وزارة  الأوقاف بسوهاج، ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج.

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وبدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة العشاء، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمات للشيخ صلاح بريقي مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، تحدثوا فيها عن مولد النبي الكريم، والدروس المستفادة من أحياء ذكرى مولده، وأهمية التحلي والاقتداء بصفات وأخلاق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، واختتم الاحتفال بمجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم السوهاجي.

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وقدم محافظ سوهاج التهنئة لأهالي سوهاج وللشعب المصرى عامة بتلك الذكرى العطرة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا تلك المناسبات بالخير والبركات.

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اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج مديرية أوقاف سوهاج ابراهيم السوهاجي محافظ سوهاج مولد النبي الكريم محمد صل الله عليه وسلم

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