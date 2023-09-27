الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد كالستراتوس

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس الشهيد كالستراتوس والذين معه، واستشهد هؤلاء في بيزنطية في عهد الامبراطور ديوكلسيانوس في أوائل القرن الرابع.

عظة الكنيسة الاحتفالية

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها:

كنّا قد غادرنا سوريا إلى مصر، راغبين في تعلّم مبادئ الرهبان القديمة هناك، واندهشنا من الاستقبال الحارّ الذي حظينا به. إذ أنّه على عكس ما كنّا قد تعلّمنا في الأديرة في فلسطين، لم يُراعَ انتظار الساعة المحدّدة لتناول وجبات الطعام؛ فحيث ما حللنا، كان يُكْسَر الصيام باستثناء يوميّ الأربعاء والجمعة.

وعندما سألنا أحد الرهبان المعمّرين عن السبب الذي جعلهم يكسرون صيامهم اليومي بهذه السهولة، أجابنا: "إنّ الصوم هو دائمًا معي، ولكن أنتم سوف أودّعكم قريبًا، ولا يمكنني الاحتفاظ بكم قربي على الدوام. وبالرغم من أنّ الصوم مفيدٌ وضروريّ، هو ليس سوى تقدمة إراديّة، في حين أن عمل المحبّة هو الشرط المطلق لهذا الأمر. لذا، أستقبل فيكم الرّب يسوع، الذي عليّ إطعامه من خلالكم؛ وبعد أن أودّعكم، يمكنني أن أعوّض في نفسي بصيام صارم، عن الضيافة التي أبديتها تجاهكم من أجل المسيح. في الواقع، لا يمكن لأصدقاء العريس أن يصوموا حين يكون العريس معهم، ولكن عندما يكون بعيدًا، يمكنهم القيام بذلك.