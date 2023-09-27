الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد كالستراتوس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس الشهيد كالستراتوس والذين معه، واستشهد هؤلاء في بيزنطية في عهد الامبراطور ديوكلسيانوس في أوائل القرن الرابع.

عظة الكنيسة الاحتفالية

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها:

كنّا قد غادرنا سوريا إلى مصر، راغبين في تعلّم مبادئ الرهبان القديمة هناك، واندهشنا من الاستقبال الحارّ الذي حظينا به. إذ أنّه على عكس ما كنّا قد تعلّمنا في الأديرة في فلسطين، لم يُراعَ انتظار الساعة المحدّدة لتناول وجبات الطعام؛ فحيث ما حللنا، كان يُكْسَر الصيام باستثناء يوميّ الأربعاء والجمعة.

وعندما سألنا أحد الرهبان المعمّرين عن السبب الذي جعلهم يكسرون صيامهم اليومي بهذه السهولة، أجابنا: "إنّ الصوم هو دائمًا معي، ولكن أنتم سوف أودّعكم قريبًا، ولا يمكنني الاحتفاظ بكم قربي على الدوام. وبالرغم من أنّ الصوم مفيدٌ وضروريّ، هو ليس سوى تقدمة إراديّة، في حين أن عمل المحبّة هو الشرط المطلق لهذا الأمر. لذا، أستقبل فيكم الرّب يسوع، الذي عليّ إطعامه من خلالكم؛ وبعد أن أودّعكم، يمكنني أن أعوّض في نفسي بصيام صارم، عن الضيافة التي أبديتها تجاهكم من أجل المسيح. في الواقع، لا يمكن لأصدقاء العريس أن يصوموا حين يكون العريس معهم، ولكن عندما يكون بعيدًا، يمكنهم القيام بذلك.

الكنيسة البيزنطية احتفال الكنيسة البيزنطية اليوم احتفالات الكنيسة البيزنطية اعياد الكنيسة البيزنطية

مواد متعلقة

للطلاب.. كنيسة الروم الأرثوذكس تُطلق صلاة بداية العام الدراسي

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة تريزا كوديرك

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي لورينزو دا ريبافراتا

اختتام فعاليات المؤتمر الثاني لشباب كنيسة الروم الأرثوذكس

«سأمطر من السماء غيثًا من الورود» فى تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع

تفاصيل مؤتمر دار القديس چيروم لكنيسة السّيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بالغنايم

مناقشة رسالة ماجستير "آثار التغير في نظام الزواج الأرثوذكسي" بكلية الدراسات الإفريقية

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيسَين قُزما ودَميانُس الشهيدَين

الأكثر قراءة

"التموين" تستورد 200 ألف طن سكر خام

تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع الشيخ الطاروطى

تحذيرات بخطورتها.. "الأرصاد" تكشف ظواهر جوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة

تفاصيل شكوى لاعبى الزمالك من أوسوريو

اتخطبت لغيره.. شاب ينهى حياة طليقته أمام مصنع بالعمرانية

مصرع طالب على يد والده وعمه بميت غمر بمحافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم