نائبة أسوان: 10 سنوات إنجازات فى عهد الرئيس السيسى

وقعت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، نموذج التزكية الخاص بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وذلك بمقر مجلس النواب.

وقالت النائبة نيفين حمدي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن دعوتنا للرئيس السيسي وتزكيتنا له، لم تأت من فراغ وإنما جاءت من قناعتنا وما شهدناه من إنجازات متمثلة في مشروعات قومية غير مسبوقة ، يمكن أن توصف بإعجاز وإنجاز من أجل بناء الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن هذه التزكية تأتي اتساقا مع موقف حماة الوطن من الانتخابات الرئاسية، الذي تم إعلانه في يوليو الماضي، والتوافق على عدم الدفع بمرشح رئاسي، ودعم ترشح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024.

وأكدت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، على مدار 10 سنوات إنجازات تنموية غير مسبوقة تحققت، شهدت فيها كافة قطاعات الدولة نقلة نوعية في عهد الرئيس السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة واجهتها قبل عام 2014، تلك الإنجازات تأتي في مقدمتها نجاح السياسية الخارجية وعودة مصر لدورها الريادي والمحوري بالمنطقة، وانتقالها من مرحلة استعادة التوازن إلى استعادة التأثير، وأن تكون طرفا مؤثراً في محيطها الإقليمي، فضلا عن عودة الأمن لمصر وللمنطقة بالكامل، والتي فرض بكل قوة القضاء علي الإرهاب، بالإضافة إلى إقامة المشروعات القومية الكبري، فمنذ تولي السيسي الحكم حتى الآن سعى الرئيس إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى اثنى عشر محورا جاءت علي النحو التالي، التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.



ودعت نائبة حماة الوطن، المصريين ممن يحق لهم الانتخاب والتزكية في الداخل والخارج إلى المشاركة في العرس الانتخابي 2024، ردا للجميل ولجني ثمار التنمية والبناء واستكمال الإنجازات العديدة والضخمة التى تحققت على أرض الواقع خلال فترة قيادة الرئيس السيسي الأولي والثانية للبلاد.



جدير بالذكر أن المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، قد أكد أن الأمانة العامة للمجلس أتاحت منذ أمس اليوم، نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة 142 من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.