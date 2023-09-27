نشوى مصطفى مشيدة بأداء أحمد الطاهري: عنده قبول والكاميرا بتحبه

أشادت الفنانة نشوى مصطفي، بالكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلته عبر شاشات التلفزيون من خلال تقديمه برنامج "كلام في السياسة" على فضائية "إكسترا نيوز".

وكتبت الفنانة نشوى مصطفى عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي، منشور دعم وشكر للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري قائلًة: "فيه شاب هيكون من أهم إعلامين الوطن العربي، حضور وقبول وثقافة والكاميرا بتحبه، أحمد الطاهري".

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل مع المنشور، مشيدين بأداء "الطاهري"، ومؤكدين على حديث الفنانة نشوى مصطفى، والمنشور الذي كتبته عبر صفحتها الشخصية والرسمية.

وكان الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، قد أعلن عن الانتهاء من ستديوهات الواقع الافتراضي والبودكاست بقطاع القنوات الإخبارية والانطلاق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣.

معلومات عن الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري

بدأ العمل الصحفي بـ«روزاليوسف» منذ أن كان طالبًا في الجامعة وفي تلك الفترة عمل في عدة جرائد وصحف عربية حتى استقر روزاليوسف.

عمل محررا دبلوماسيا بداية من 2004 إلى 2011.

بعدها عمل في إحدى الوكالات الأجنبية، ثم سافر إلى الولايات المتحدة في منحة إعلامية جمع فيها بين الأبحاث والفكر.

تولى بعدها منصب مدير تحرير جريدة «الوطن» وقت تأسيسها.

في أغسطس 2014، أسس جريدة بمجموعة من شباب الجامعة وحقق نسب توزيع جيدة.

أسهم في تأسيس عدة قنوات تليفزيونية وإذاعية منها (الراديو 9090، وCBC والحياة وDMC).

تولى رئاسة مجلة روزاليوسف حتى الآن.

عمل مستشارًا إعلاميًا لشركة دي ميديا خلال السنوات الماضية.

في 6 يوليو 2022 أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قراراً بتعيين الإعلامي أحمد الطاهري رئيسًا للقنوات الإخبارية لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.