«باتشيكو» خارج الحسابات.. مدرب أوليمبيك مارسيليا الجديد يصل فرنسا اليوم

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الحالي لنادي بيراميدز، أصبح خارج حسابات مسئولى نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي حاليا.

مدرب مارسيليا الجديد يصل فرنسا اليوم

ووفقا لما ذكرته شبكة فوت ميركاتو" الفرنسية": هناك أسماء كثيرة مرشحة لقيادة فريق أوليمبيك الفترة المقبلة، مثل جولين لوبيتيجي وروبرتو دونادوني، وكريستوفر جالتييه".

وأضافت الشبكة: "هناك اسم آخر مختلف تماما، هو جينارو جاتوزو، الذي سيصل وطاقمه الفني اليوم إلى باريس، تمهيدا للتعاقد معه".

وأشار الشبكة إلى أن جاتوزو سيوقع على عقود تدريب مارسيليا، اليوم الأربعاء، وحدد بالفعل مع إدارة النادي موعد تدريب الأول مع الفريق.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد ربطت مؤخرا اسم جايمي بايشيكو مدرب بيراميدز الحالي، بتولي المسئولية الفنية لأوليمبيك مارسيليا الفرنسي، الفترة المقبلة، خاصة بعد رحيل مارسيلينيو، المدير الفني السابق للفريق، لخلافاته مع الجماهير.

يذكر أن مارسيليا الفرنسي، يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 9 نقاط من 6 جولات، لكنه لم يعرف نغمة الانتصارات في الجولات الثلاثة الأخيرة، حيث حقق التعادل مع ناتت 1/1، و تولوز 0/0، والهزيمة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4/0، بالإضافة للتعادل الإيجابي مع أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 3/3، بالدوري الأوروبي.

ثلاثية الأهلي تطيح بجونياس من بيراميدز

تجدر الإشارة إلى أن البرتغالي، جايمي باتشيكو قد تولى المسئولية الفنية لنادي بيراميدز، فى يناير الماضي من العام الحالي، خلفا لليوناني تاكيس جونياس.

ورحل جونياس عن الإدارة الفنية لـ"بيراميدز"، عقب هزيمة الفريق السماوي أمام الأهلي بثلاثية دون رد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز الموسم الماضي.