الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: منهجنا مخلص وشريف.. معنديش شك إن ربنا هيسدد الخطى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الهدم  والخراب والتشكيك وإشاعة الألم والانهيار والكذب لا يمكن أن تكون من سنن الله أبداً.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف: "إحنا المنهج اللي ماشيين بيه صدقوني بيحاول يبقى مستقيم وأمين ومخلص لله، وشريف ومعنديش شك رغم كل الظروف الصعبة إن ربنا هيسدد الخطى".

وتابع: "لازم يكون عندنا ثقة في الله وفي المسار مهما كانت الظروف صعبة، مش هقول اتطمنوا بينا أو بالحكومة ولكن اتطمنوا بالله وإن شاء الله مصر بخير وأمان".

المولد النبوى الشريف

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكرى المولد النبوي المولد النبوي الشريف منهج شريف

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