انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية .. "طلعت مصطفى" تسلم شهادات التدريب العملي لنحو 1200 طالب وطالبة في ختام الموسم الصيفي ( فيديو )

اختتمت مجموعة طلعت مصطفى الدورة التدريبية العملية للموسم الصيفي ، حيث تم تسليم شهادات التدريب لنحو 1200 طالب وطالبة في عشرات التخصصات خلال هذا الموسم . واشتمل التدريب العملي بمشروعات طلعت مصطفى واداراتها المختلفة على تخصصات الإدارة المالية – البنوك - الموارد البشرية – التسويق والمبيعات- الصيانة - خدمة العملاء – الهندسية - اللاندسكيب - الإدارة الفنية -تكنولوجيا ونظم المعلومات - المدن الذكية وغيرها .

وصرح دكتور مصطفى عبد ربه ، مدير عام إدارة التدريب بمجموعة طلعت مصطفى، بأن التدريب العملي بالمجموعة هذا العام شمل قطاعات جديدة، مثل الإشراف على تنفيذ المشروعات - التجهيزات الفندقية - أجهزة المدن - مبيعات الأندية - المراكز التجارية . وأوضح أن التدريب شهد تفاعلا كبيراً من الطلاب وقاموا بتقديم مشروعات عملية ، كما تم تقييم البرنامج التدريبي للطلاب وفق أحدث نظم التقييم المعتمدة " 360 evaluation " .

وأكد دكتور مصطفى عبد ربه أن التدريب العملي يستهدف صقل المهارات العلمية والعملية للطلبة لتأهيلهم لسوق العمل ، وإكسابهم الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، والعمل على سد الفجوة ما بين الدراسة النظرية والحياة العملية .وأشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص على توفير التدريب العملي لطلاب الجامعات المصرية بمشروعاتها المختلفة كل عام خلال أجازة الصيف ، حرصا منها على الاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية ودورها نحو خدمة المجتمع .