الكشف على 1286 مواطنًا مجانًا فى قافلة طبية بأبوالمطامى

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، مع الاهتمام بمتابعة جميع الخدمات التي يتم تقدمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية كوم الفرج بأبوالمطامير، وتم الكشف خلالها على ١٢٨٦ مواطنًا مجانًا، من خلال وجود ٩ عيادات طبية.

الكشف على ١٢٨٦ مواطنًا مجانًا

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة من خلال "عيادتي الباطنة ٣٤٦- عيادتي الأطفال ٤١٠- الجراحة ١٤٧- النساء ٩٣- تنظيم الأسرة ٣٩- العظام ١٩٧- الأسنان ٥٤".

كما أشار الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أنه تم الدفع بعدد معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتورخالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة أمس تنفيذ قافلة سكانية شاملة لجميع التخصصات المختلفة بقرية جزاير عيسى التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، وتم خلال القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد ٨٤٣ مواطنًا، مع تقديم العلاج اللازم مجانًا.