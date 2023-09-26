الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 مواطنًا في حوادث متفرقة

المرور
المرور

رصد دفتر أحوال الإدارة العامة للمرور وأقسام المرور بمديريات الأمن العديد من الحوادث المرورية التي خلفت وراءها وفيات ومصابين نتيجة لأسباب مختلفة.

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نشرة الحوادث المرورية|مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 في حوادث متفرقة

وتدخل رجال المرور على الفور للتعامل مع تلك البلاغات واتخاذ اللازم قانونا، والعمل على نقل المصابين لأقرب مستشفى لإسعافهم، واتخاذ اللازم ناحية الوفيات، فضلا عن جهودهم للعمل على إزالة أثار تلك الحوادث مع تعيين خدمات مرورية لسحب الكثافات الناتجة عن الحادث.

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نشرة الحوادث|ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة فى موكب زفاف ومستريح سوهاج وهارب من إعدام

مصرع شخص وإصابة 11 في طريق السويس

طرق السويس الصحراوي كان شاهدا اليوم على حادث مروري أليم، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق السويس الصحراوىوتم نقل الضحايا لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة بينما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع وإصابة 2 في سوهاج

وفي مركز المنشأة بسوهاج لقى مزارع مصرعه، بينما أصيب نجله بجرح بالجبهة، على أثر وقوع حادث تصادم بناحية قرية البواريك بين دراجة نارية وتروسيكل تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

مصرع وإصابة شخص في قنا

وفي قرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، التي شهدت على مصرع شخص وأصابة آخر  في حادث تصادم موتوسيكل.

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