الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 292 طن من القمامة والتراكمات خلال حملة نظافة بطنطا

نظافة
نظافة

نظمت رئاسة مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، حملة نظافة استمرت لـ24 ساعة، أسفرت عن رفع 292 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة. 

وأعلن حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، عن أهداف ونتائج هذه الحملة وأهميتها في تحسين مستوى النظافة بالمدينة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

استمرار حملات النظافة ورفع التركمات

أكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات الرملية ومخلفات المباني في جميع المراكز والمدن التابعة للمحافظة، يهدف ذلك إلى تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة بشكل عام وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وساهمت الحملة في تحسين المظهر العام للمدينة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين. كما ساهمت في تسهيل حركة المرور وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.

وتشهد مراكز محافظة الغربية، حملات نظافة ناجحة متتالية أسهمت في رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة المحيطة، تعكس هذه الحملة التزام السلطات المحلية بتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات العامة في المنطقة. ومن المتوقع أن تستمر جهود  المحافظة، في تنظيف وصيانة المدينة للحفاظ على مستوى النظافة المحقق وتحقيق رفاهية أفضل لسكان المراكز والمدن والقري.

 

حملة نظافة تنجح في رفع 292 طن ا من القمامة والتراكمات في مركز ومدينة طنطا مركز ومدينة طنطا القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة استمرار حملات النظافة ورفع التركمات رفع كفاءة مستوى النظافة وتحسين البيئة بالمدينة والقرى

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