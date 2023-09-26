"بناء الإنسان المصرى".. وزيرة الثقافة تكشف أبرز الإنجازات فى 9 سنوات (أرقام)

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية خلال استعراضها حصاد الوزارة طوال تسع سنوات مضت من الفترة (2014/2023) ضمن جلسات "بناء الإنسان" بفعاليات "حكاية وطن" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوزراء، وكبار المسئولين.

162 مشروعًا ثقافيًا في كل محافظات مصر

واستعرضت وزيرة الثقافة ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، وهو ما تجلي في تنفيذ 162 مشروعًا ثقافيًا في كل محافظات الدولة المصرية، في الوقت الذي يجري العمل علي تنفيذ 46 مشروعًا بتكلفة إجمالية 8.2 مليار جنيه.

فى الوقت ذاته، كشفت وزيرة الثقافة إنشاء وتطوير المؤسسات والمنشآت الثقافية بجميع محافظات الجمهورية بواقع 148 مسرحًا، 375 قصرًا وبيتًا للثقافة، 35 مكتبة عامة، 19 متحفًا فنيًا، 9 مدارس ومعاهد فنية.

55 معرضًا للكتاب سنويًا و6 مسارح متنقلة

بينما أشارت وزيرة الثقافة إلى أنه تم تنظيم 55 معرضًا للكتاب سنويًا في جميع المحافظات المصرية انطلاقًا من دور وزارة الثقافة في تحقيق العدالة الثقافية بما يعزز من بناء الإنسان المصري ودور الدولة المصرية في ذلك، في الوقت نفسه أعلنت وزيرة الثقافة عن إنشاء 21 دار عرض سينمائي في 19 محافظة ضمن مشروع "سينما الشعب"، وتقديم 910 ليالى عرض مسرحي ضمن مشروع "مسرح المواجهة" علي مستوي الجمهورية استفاد منها 3 ملايين مواطن.

كما أعلنت وزيرة الثقافة عن إنشاء 6 مسارح متنقلة تجوب المحافظات المصرية بتكلفة 26 مليون جنيه مصري، وتنفيذ 3449 نشاطًا ثقافيًا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" استفاد منها مليون والنصف مواطن مصري.

6 الآف عنوان في مجال الترجمة والنشر

وعلى مستوي حركة النشر والترجمة، كشفت وزيرة الثقافة عن إصدار 6 آلاف عنوان في مجال الترجمة والنشر عن قطاعات وزارة الثقافة المصرية، وإصدار 965 لوحة تم تنفيذها ضمن مشروع "عاش هنا" و256 لوحة ضمن مشروع "حكاية شارع" و800 لوحة ضمن مشروع "توثيق المباني".