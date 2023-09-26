أرتيتا: ساكا ورايس يغيبان للإصابة عن برينتفورد

أكد مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تعرض نجم الفريق بوكايو ساكا للإصابة قبل لقاء الفريق غدًا أمام برينتفورد في دور الـ 32 من كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي للقاء برينتفورد اليوم: “ساكا كان يعرج بشكل سيء بعد الديربي وكان يجب إخراجه، لم يتمكن من المشاركة في الحصة التدريبية وهناك فرصة لغيابه ضد بورنموث”.

وأضاف عن بقية المصابين: “رايس لم يتدرب معنا بعد ولم يتمكن من إكمال المباراة، نأمل ألا تكون إصابة سيئة، نحن واثقون أنها ليست إصابة قوية لكن لا يزال يشعر بعدم الارتياح واضطر إلى مغادرة الملعب وهذه ليست علامة جيدة، لا يزال الأمر مشكوكًا فيه”.

أهدر أرسنال نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما اكتفى بالتعادل 2 - 2 مع ضيفه وجاره توتنهام هوتسبير في المرحلة السادسة للمسابقة.

وأصبح في جعبة أرسال، الذي تعادل للمباراة الثانية في البطولة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات، 14 نقطة في المركز الخامس، بفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.

في المقابل، ارتفع رصيد توتنهام، الذي تحطمت سلسلة انتصاراته في المسابقة بعدما استمرت في المراحل الأربع الماضية، إلى 14 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف أمام أرسنال.

وافتتح أرسنال التسجيل في الدقيقة 26 بهدف عبر النيران الصديقة، بواسطة الأرجنتيني كريستيان روميرو، مدافع توتنهام، الذي أحرز هدفا عكسيا لأصحاب الأرض.

وأدرك الكوري الجنوبي هيونج مين سون التعادل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 42، غير أن بوكايو ساكا أضاف الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

ولم يهنأ أرسنال بتقدمه كثيرا، بعدما عاد سون لهز الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 55.