الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البيزنطية تحتفل بذكرى انتقال القديس المجيد الرسول اللاهوتي يوحنا الإنجيلي

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل  الكنيسة البيزنطية بذكرى انتقال القدّيس المجيد الرسول اللاهوتيّ يوحنّا الإنجيلي الجدير بكلّ مديح، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة، عظة احتفالية قالت خلالها: تعرف الكنيسة نمطيّ حياة أوصى بهما الله ومجّدهما. الحياة الأولى هي بالإيمان، والثانية هي بالرؤية؛ الأولى في رحلة الزمن، والثانية في البيت الأبدي. الأولى في العمل، والثانية في الراحة؛ الأولى على الطريق والثانية في الموطن؛ الأولى في العمل الدؤوب، والثانية في ثمرة التأمّل.

يرمز الرسول بطرس إلى الحياة الأولى، بينما يرمز يوحنّا إلى الحياة الثانية... غير أنّهما ليسا الوحيدين اللذين أدركا هذه الحقيقة، بل الكنيسة مجتمعة وهي عروس الرب يسوع المسيح، هي التي يجب أن تُخلَّص من تجارب هذه الحياة الأرضيّة وأن تبقى في النعيم الأبدي.

عظة الكنيسة الاحتفالية

يرمز القدّيسان بطرس ويوحنّا كلّ بدوره إلى واحدة من هاتين الحياتين، لكنّهما أمضيا معًا الحياة الأولى في الزمن وبفضل الإيمان؛ وسينعمان معًا بالحياة الثانية في الأبدية بفضل الرؤية.

 

وتلقّى القدّيس بطرس مفتاح ملكوت السّموات مع سلطة ربط وحلّ الخطايا وذلك ليقود القدّيسين المجتمعين في جسد الرّب يسوع المسيح ويسير بهم وسط عواصف هذا العالم. 

 

كما سمح الرّب يسوع المسيح ليوحنّا بأن يميل على صدره من أجل القدّيسين أجمعين ومن أجل أن يسمح لهم بالدخول إلى أعماق حياته الشخصيّة. فالقدرة على ربط الخطايا وحلّها لا تقتصر على بطرس وحده، بل تمتدّ إلى الكنيسة كلّها؛ ولم يكن يوحنّا الوحيد الذي نهل من محبّة الرّب يسوع المسيح، الكلمة الذي كان منذ البدء عند الله  إنّما الرّب يسوع المسيح بذاته سكب إنجيله أمام البشريّة جمعاء لينهل منه كلّ واحد وفقًا لقدرته.

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