مواعيد مباريات الجولة السابعة للدوري الإسباني 2023 "اللاليجا" والقنوات الناقلة

مباريات الجولة السابعة للدوري الإسباني من أبرز ما يتم البحث عنه عبر محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية ويتساءل عنها جمهور الكرة في مصر والوطن العربي والعالم من محبي وعشاق الساحرة المستديرة عن مباريات "اللاليجا" فيما يخص موعد مباريات الجولة السابعة للدوري الإسباني اليوم وحتى نهاية الجولة والقنوات الناقلة.

مباريات الجولة السابعة للدوري الاسباني

مباريات اليوم الثلاثاء

إشبيلية ألميريا

يفتتح الدوري الإسباني المباريات الأسبوع السابع من جولاته اليوم بمباراة اشبيلية والميرايا وذلك في تمام الساعة 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على قنوات بين سبورت hd 3.

ريال مايوركا وبرشلونة

أما اللقاء الثاني من مباريات اليوم في الدوري الاسباني فيكون بين فريقين ريال مايوركا وبرشلونة هل تنطلق المباراة فى تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من استاد إيبيروستار ويعلق على أحداث اللقاء المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي على قناة بين سبورت hd 3.

مباريات غدا الأربعاء

أتلتيك بيلباو خيتافي

هو في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة تنطلق غدا مباراة أتلتيك بلباو وخيتافي ضمن منافسات الجولة الحالية للدوري الاسباني.

ريال مدريد ولاس بالماس

كما يستضيف ريال مدريد نظيرة فريق لاس بالماس غدا الأربعاء في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية وتنقل قناة بين سبورت hd 3 أحداث اللقاء من استاد سانتياغو بيرنابييو.

فياريال و جيرونا

ويواجه فريق فياريال نظيرة فريق جيرونا غدا في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فالنسيا وريال سوسيداد

كما يخوض فريق فالنسيا مباراته أمام فريق ريال سوسيداد غدا الأربعاء في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قاديش و رايو فاليكانو

هو في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة تقام مباراة قادش و رايو فاليكانو.

مباريات يوم الخميس

سيلتا فيجو ألافيس

كما تقام مباراة فريق سيلتا فيجو الافيس يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

غرناطة وريال بتيس

ويستضيف فريق غرناطة نظيره فريق ريال بيتيس على ملعب لوس كارمينيس في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أوساسونا وأتليتكو مدريد

ويختتم فريقي أوساسونا وأتليتكو مدريد مباريات الجولة السابعة وذلك في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.