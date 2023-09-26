الرئيس السيسى: الدولة مهتمة بأبنائها من الشباب وخصوصًا أبطالنا الرياضيين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه من المهم أن يعرف الناس أن الدولة مهتمة بأبنائها من الشباب، وحريصة عليهم، وخصوصًا أبطالنا الرياضيين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تعقيبه على كلمة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجلسة "حكاية وطن" ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بمحافظة الإسماعيلية، أن: "الأرقام لازم نقولها للشعب والناس حتى تعرف ما تنفقه الدولة.. وأن هناك ميزانية وأرقام، وأن أى تكلفة من جيب مصر".

وقال الرئيس السيسي لوزير الشباب والرياضة: "لو في حاجة تحتاج الدعم لاستمرار البطولات وصرف المكافآت، فالدولة على أتم استعداد"، معلقًا: "الدولة مش هتسيب ولادها".