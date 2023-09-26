السيسى: صندوق "تحيا مصر" على استعداد للمشاركة فى مبادرة GEN-Z

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن صندوق تحيا مصر على استعداد للمشاركة في مبادرة GEN-Z.

وقال الرئيس السيسي: “التعليم الأساسي هو الأساس الحقيقي الذي ستنطلق منه الدولة لحلمها البعيد، هدفنا هو تحقيق تشغيل مناسب ينتج عنه منتج تعليمي جيد لأبنائنا”.

وأكد أن حجم الانفاق على التعليم الأساسي لا يكافئ عدد الطلاب بواقع 25 مليون طالب، موضحًا: “أقول هذا الكلام لأننا كلنا مسئولون عن هذا الأمر، لست وحدي أو رئيس الحكومة أو وزير التعليم”.

وأضاف: “هناك 750 ألف طالب يدخلون التعليم كل سنة، هل الدولة قادرة على استيعابهم؟ يجب أن نقول هذا الكلام للناس بكل وضوح، والفكرة ليست في بناء مدرسة أو فصل فقط، ولكن التشغيل المناسب للحصول على منتج تعليمي جيد لأبنائنا وبناتنا في هذه المرحلة المهمة، فيجب أن نعمل على بناء حقيقي للشخصية ونصيغها حتى تكون صريحة وداعمة لوطنها، والدولة مهمومة بتقديم ذلك”.