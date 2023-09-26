نقيب السياحيين يبحث مع سفيرة أستونيا تفاصيل المشاركة فى معرض "تالين"

التقى باسم حلقة، نقيب السياحيين، صباح اليوم، أنجريد أمير، سفيرة إستونيا بالقاهرة، لبحث تدعيم التعاون السياحي بين مصر وأستونيا.

وقال نقيب السياحيين إن الاجتماع يأتي في إطار تنشيط الحركة السياحية وزيادة أعداد المجموعات السياحية والرحلات القادمة من أستونيا إلى مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ، كما جرى مناقشة المشاركة في معرض "تالين" الدولي للسياحة القادم.

ورحبت أنجريد أمير، سفيرة أستونيا بالقاهرة، بالتعاون مع مصر في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية وأن هناك علاقات دبلوماسية قوية تربط أستونيا ومصر، وأن مصر من الدول المحورية الهامة في الشرق الأوسط.

توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين

وأعرب نقيب السياحيين عن سعادته بلقاء سفيرة أستونيا بالقاهرة، موضحا أنه ناقش معها عددا من الموضوعات المهمة في مجال السياحة من أجل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت قد أعلنت النقابة المهنية للعاملين بشركات السياحة عن دعهما لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة بعد ما شهدته مصر من مشروعات تنموية كبرى في كل المجالات، ومنها المطارات الجديدة وشبكة الطرق الواسعة التي ربطت بين المدن السياحية، بالإضافة الي ما شهدته المناطق السياحية والأثرية من تطوير وتنظيم وخدمات.

وأكدت نقابة العاملين بشركات السياحة عن دعمها لترشح الرئيس السيسي وثقتها الكبيرة في قيادته للبلاد وحمايتها من الأخطار المحيطة والأمن والأمان الذي ساعد في الاستقرار ودعم السياحة المصرية.

وأعلن باسم حلقة، نقيب السياحيين، عن أن مجلس النقابة وبالإجماع أكد دعوته ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للفترة الرئاسية الجديدة، والعاملين في شركات السياحة يؤكدون ثقتهم في الرئيس لاستكمال بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة.