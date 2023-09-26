الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس جامعة الإسكندرية يشرح للرئيس السيسي جهود ربط البحث العلمي بالصناعة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح من رئيس جامعة الإسكندرية عن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال كلمته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجامعة في إطارالتوجيهات عملت على الشراكات العالمية مع العديد من الجامعات خلال السنوات الماضية، متابعاً أن الجامعة عملت على تكوين شراكات مع الجامعات العالمية.

وأكمل قنصوه: “نجحنا في تحقيق ما يقارب من 50 درجة من الدرجات المزدوجة والمشتركة مع الجامعات العالمية”.

وأضاف أن الجامعات التي تم التعاون معها تعد من أعلى الجامعات وفقا للتصنيف العالمي للجامعات.

الأكثر قراءة

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

وزير قطاع الأعمال العام يكشف حقيقة مفاوضات بيع الدلتا للصلب لمصنعي الحديد

مصر تسلم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر

اشتباكات حدودية.. كيف تصدى لبنان لاعتداء إسرائيلى على سيادته فى منطقة بسطرة؟

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد