رئيس جامعة الإسكندرية يشرح للرئيس السيسي جهود ربط البحث العلمي بالصناعة

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح من رئيس جامعة الإسكندرية عن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال كلمته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجامعة في إطارالتوجيهات عملت على الشراكات العالمية مع العديد من الجامعات خلال السنوات الماضية، متابعاً أن الجامعة عملت على تكوين شراكات مع الجامعات العالمية.

وأكمل قنصوه: “نجحنا في تحقيق ما يقارب من 50 درجة من الدرجات المزدوجة والمشتركة مع الجامعات العالمية”.

وأضاف أن الجامعات التي تم التعاون معها تعد من أعلى الجامعات وفقا للتصنيف العالمي للجامعات.