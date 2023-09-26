الرئيس السيسى يوضّح خطة الدولة لسد الفجوة فى مجال التعليم العالى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة حاولت على مدار السنوات الماضية تحسين جودة التعليم من خلال إدخال جامعات جديدة وطريقة تعليم مختلفة.

وتساءل الرئيس السيسى في كلمة خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات: "هل النهارده ولادنا الموجودين في الآداب.. مش معناه تقليل من الآداب.. ممكن نكون محتاجين منهم نسبة لكن مش الكتلة دي كلها.. الكلام ده في كتير من التخصصات اللي بيتم خروجها".

وتابع: “اللي عملناه محاولة من أفكار مثل الجامعات الأهلية والتوأمة لتعويض الفجوة في القطاع اللي محتاجين كلنا نبقا فاهمينها”.