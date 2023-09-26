الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تسعى لإمداد المجتمع بكوادر تحقق الريادة الدولية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستعد جامعة الإسماعيلية  الأهلية، لانطلاق العام الدراسي الثاني بها بعدما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاء الجامعات الأهلية.

وتسعى جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلي إمداد المجتمع المحلى والإقليمي والدولي بكوادر متخصصة وخبرات مؤهلة قادرة على التطوير والإبداع والقيادة، وإجراء أبحاث تطبيقية متميزة للتنمية المجتمعية المستدامة.

 وكذلك تحقيق الريادة والتميز على المستوى المحلى والإقليمي والدولي بما يسهم في رقي المجتمع وبناء اقتصاد المعرفة "، وتسعى إلى الريادة والتميز في التعليم والتعلم، وإنشاء منظومة متميزة للبحث العلمي التطبيقي، وتقديم خدمات مجتمعية متميزة تحقق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة، تطوير نظم الحوكمة والأداء المؤسسي، ودعم الوضع التنافسي للجامعة.
وتتبع الجامعة عدد من القيم ، من أهمها "بناء القدرات، العمل بروح الفريق، والمسئولية والمصداقية، والشفافية في الأداء، وتشجيع الإبداع والتميز، والعدالة والمساواة، الحوكمة الرشيدة، والتعاون وتشجيع الابتكار والتعليم المستمر.

7 برامج في جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

فيما تحتوى الدراسة بجامعة الإسماعليية الجديدة الأهلية بسبعة برامج دراسية هي برنامج الطب والجراحة، برنامج طب وجراحة الفم والأسنان وبرنامج الصيدلة (فارم دي)، برنامج بكالوريوس إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية، وبرنامج بكالوريوس تكنولوجيا المختبرات الطبية، وبرنامج علوم التمريض التخصصي، وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي والعلاج الطبيعي.

وتقع الجامعة علي مساحة 29 فدان بما يعادل 121800 متر مربع وهي أرض غير زراعية بمدينة الإسماعيلية الجديدة في الضفة الشرقية من قناة السويس وهي أرض مخصصة للأغراض التعليمية، وقد صدر بها قرار تخصيص من جهاز أراضي القوات المسلحة حيث أن مدينة الإسماعيلية الجديدة تقع تحت ولايته وقد تم تسليم أرض المشروع من مندوبي جامعة قناة السويس.

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