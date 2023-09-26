الرئيس السيسى يناقش مع أعضاء "الأعلى للجامعات" وضع حلول لتحديات الدولة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن سوق العمل في أشد الحاجة لمئات الآلاف من العاملين في مجال الرقمنة.

وناقش الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشدداً على ضرورة طرح الأفكار العلمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

كما طلع المجلس الأعلى للجامعات الرئيس السيسي على موقف اعتماد الجامعات المصرية من المؤسسات الدولية.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من رئيس جامعة الإسكندرية عن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة، كما استمع إلى شرح من رئيس جامعة القاهرة عن الجهود المبذولة لرفع تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية، واطلع الرئيس السيسي على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة "حياة كريمة".

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.