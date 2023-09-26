الرئيس السيسى: سوق العمل مستنى مئات الآلاف من طلاب الرقمنة

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بما تم إنجازه في التعليم الجامعي على مدار السنوات الأخيرة، مطالباً بالمزيد من تخصصات الرقمنة بما تتناسب مع سوق العمل.

وقال الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، إن هناك كثيراً من التخصصات التي يتم تدريسها داخل الجامعات وتستوعب حجماً كبيراً من الطلاب في الثانوية مقابل فرص عمل منعدمة أو محدودة، وفي نفس الوقت سوق العمل "مستني مئات الآلاف من طلاب الرقمنة".

وأضاف: "سوق العمل محتاج الرقمنة، مش بس في مصر دا كمان بره مصر، سوق العمل مستني إنسان يتعلم المجال دا".

وتابع: "إحنا بنخرّج لسوق العمل قد إيه لفرص عمل حقيقية في سوق العمل، سواء مصري أو غير مصري، أنا هنا مش بتكلم في جودة تعليم ولكن في نوعية واختيار المسار التعليمي".