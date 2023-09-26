الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: ثقة المصريين بلا حدود فى الهيئة الوطنية للانتخابات

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم

قال الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، إن ثقة المصريين بلا حدود في قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل شفافية ومصداقية، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتمتع بالاستقلالية التامة والحقيقية، وتحظى بمصداقية كبيرة في الشارع المصري.

الانتخابات الرئاسية توقيت في غاية الأهمية وخطوة مهمة

وأضاف سليم، في بيان له أصدره اليوم، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تأتي في توقيت في غاية الأهمية، وهي خطوة مهمة نحو استكمال ما تم من إنجازات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن مصر بفضل الرؤية الثاقبة من الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت خلال السنوات الأخيرة عددًا كبيرًا من الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة بصفة عامة، ومشروعات البنية التحتية والأساسية وشبكة الطرق والنقل والمحاور بصفة خاصة، ولم نشهده على مدار عصور كاملة.

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وأكد الدكتور محمد سليم ضرورة المشاركة من قبل المصريين جميعهم في هذا السباق الانتخابي، مشيرًا إلى أن تشكيل الهيئة وما تضعه من ضوابط وإجراءات للعملية الانتخابية يبعث برسائل طمأنة وارتياح لكل الأطراف الفاعلة بالمجتمع والشعب المصري، كما أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وهذا بدوره يضمن الشفافية والمصداقية والنزاهة الحقيقية فى العملية الانتخابية.

 10 آلاف مقر و85 لجنة فرعية بالانتخابات الرئاسية

وأشاد الدكتور محمد سليم بحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على معاينة جميع مقار اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية المقبلة على مستوى الجمهورية، وعددها 10 آلاف و85 لجنة فرعية، للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم، وهذا يعكس دور الهيئة وحرصها على إجراء الانتخابات الرئاسية بمزيد من السلاسة والشفافية والتيسير على المواطنين، معربًا عن ثقته التامة في أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون رسالة للعالم كله بقدرة المصريين على ممارسة الديمقراطية في أروع صورها.

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