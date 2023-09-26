برلمانى: إعلان الرئيس السيسى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة يهدف لدعم الاستثمار

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاجتماع السنوي للبنك المركزي الآسيوي تعكس الثقل السياسي والاقتصادى والتنموى لمصر، خاصة في ظل إطلاق تشجيع وحافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.

توفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن القطاع الخاص شريك أساسى للحكومة في إقامة المشروعات التنموية والاستثمارية للدولة، وتوفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات.

رسائل مهمة للعالم

وأكد عضو مجلس النواب أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعات البنك الآسيوي تبعث رسائل مهمة للعالم، أبرزها إدراك مصر لأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز بنية الاقتصادات الناشئة لتجاوز أي عقبات، علاوة على أهمية دور شركاء التنمية الدوليين في تمويل الأهداف التنموية بالبلدان النامية والإفريقية.

تطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة

وأشار النائب زكي عباس إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بالإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة تهدف إلى زيادة رأس المال المتاح لهذه الشركات، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع في البحث والتطوير وتطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة.

المكاسب المترتبة على دعم الشركات الناشئة

وتابع عضو مجلس النواب ضرورة دعم الشركات الناشئة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، بما يخدم جهود الدولة من خلال البيئة الاستثمارية الداعمة لتوفير فرص العمل للشباب.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا على مدار يومي 25 و26 سبتمبر 2023، تحت رعاية الرئيس السيسي، في تجمع عالمي لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، لبحث سبل تحقيق النمو المستدام في ظل تداعيات الحرب وجائحة «كورونا»؛ وذلك استهدافًا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري يرتكز على إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص، لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.