الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خلافات الساعات الأخيرة تشتعل داخل اتحاد الكرة قبل إرسال القائمة الدولية للفيفا

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

شهدت الساعات الماضية بعض الخلافات بين البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة وبعض أعضاء الجبلاية، بسبب رغبة بيريرا فى إجراء بعض التغييرات على القائمة الدولية للحكام وفقا للمستويات الفنية والبدنية التى دونها بنفسه على الحكام، فى حين أن أعضاء المجلس يتحفظون على هذا الأمر ويطالبون بالسير على نفس النهج السابق فى اختيار أعضاء القائمة الدولية.

وتستعد لجنة الحكام لإرسال القائمة الدولية للحكام لعام 2024، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فى ظل قرب انتهاء المدة المحددة وهى نهاية شهر سبتمبر الجارى.

واتفق بيريرا مع أعضاء الجبلاية على إرسال القائمة الدولية للحكام المصريين إلى فيفا غدا الأربعاء، قبل نهاية المهلة التي حددها فيفا للاتحادات الأهلية لتسليم ترشيحاتها لحكام القائمة الدولية لعام 2024.

ودعا الخبير البرتغالى أعضاء لجنة الحكام لعقد اجتماع اليوم الثلاثاء، على أن يتم خلاله اعتماد الأسماء النهائية المرشحة لقائمة الحكام الدولية لعام 2024، قبل اعتمادها من مجلس إدارة اتحاد الكرة، تمهيدا لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

سبب الخلافات

ويعود الخلاف بين بيريرا وأعضاء الجبلاية حول رغبة رئيس لجنة الحكام فى استبعاد بعض الأسماء من القائمة الدولية الحالية، ومنح الفرصة للوجوه الجديدة التى ظهرت بمستوى طيب خلال الفترة الماضية، إلا أن أعضاء الجبلاية يفضلون السير على نفس النهج القديم باستبعاد من يتخطى سن 45 سنة فقط وفى هذه الحالة سيكون المستبعد الوحيد من القائمة هو الحكم الدولى محمد عادل.

بينما الوضع فى حكام الفيديو الشاطئية وكرة الصالات وغيرها قد يستمر على ماهو عليه فى ظل عدم وجود خلاف على تلك الأسماء، فى ظل ضرورة الإبقاء على محمود عاشور، الذي تم اختياره ضمن حكام بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها أوائل العام المقبل، إضافة إلى حكمي كرة الصالات طارق سامي ومحمد حسن، واللذين يستعدان للمشاركة في إدارة بطولة كأس العالم لكرة الصالات المقرر إقامتها العام المقبل.

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