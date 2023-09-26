دراسة: البالغين من ذوى الإعاقات الذهنية معرضون لخطر الإصابة بالخرف

يُعتقد أن الإعاقة الذهنية (ID) مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف، ويتأثر ظهورها بالعوامل الموروثة والمكتسبة. ومن المعروف أيضًا أن انخفاض الاحتياطي المعرفي - القدرة على التفكير التي يتم تطويرها عن طريق التعلم والجهد العقلي المتعمد - يزيد من خطر الإصابة بالخرف لدى عامة السكان.

من المفترض أن الخرف أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بالإعاقة الذهنية نظرًا لاحتمال قصر العمر التعليمي وانخفاض القدرة الفكرية.

إن انتشار الخرف بين الأفراد ذوي الإعاقة الذهنية دون متلازمة داون (DS) مقارنة بعامة السكان غير معروف، كما أن متغيرات الخطر التي تؤثر على خطر الإصابة بالخرف ليست مفهومة تمامًا.

اكتشف الباحثون مؤخرًا مدى انتشار الخرف وحددوا عوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى الخرف بين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في اليابان ترأس الفريق البروفيسور شينتارو تاكينوشيتا، الأستاذ المساعد في قسم الطب النفسي العصبي في مستشفى جامعة أوكاياما باليابان. نُشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Alzheimer's Research & Therapy في 18 يوليو 2023.

"إن تشخيص الخرف لدى الأشخاص المصابين بالإعاقة الذهنية أمر صعب بسبب التأثيرات المختلطة للتدهور المعرفي الفطري والتدهور المعرفي الذي يحدث مع مرور الوقت بسبب الخرف. ومع ذلك، فمن الممكن تمامًا تشخيص الخرف إذا تم تقييم الوظائف المعرفية ونمط الحياة بشكل زمني بناءً على معلومات من العائلة وأشخاص الدعم الآخرين. "نحن نعتقد أنه حتى في الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، يحتاج الخرف إلى التقييم بشكل صحيح،" يوضح البروفيسور تاكينوشيتا فيما يتعلق بدوافع المجموعة لمواصلة الدراسة.

قام الفريق بمسح مدى خطورة الهوية والتاريخ التعليمي والأمراض المصاحبة لدى 1831 مشاركًا في مرافق العلاج السكنية المنتشرة في جميع أنحاء اليابان. تم جمع البيانات ذات الصلة من خلال إجراء مقابلات مع مقدمي الرعاية لجميع المشاركين، وتم إجراء فحص مباشر - باستخدام المعايير السريرية للخرف والاضطرابات المعرفية العصبية - للمشاركين المشتبه في إصابتهم بالتدهور المعرفي.

وتأكيدًا على النتائج الرئيسية للتقرير، يقول البروفيسور تاكينوشيتا: "لقد وجدنا أن 6.44% من المشاركين تم تشخيص إصابتهم بالخرف. علاوة على ذلك، كشفت تحليلاتنا أن الخرف كان أكثر انتشارًا بين الشباب المصابين بالإعاقة الذهنية مقارنةً بعامة السكان. وأخيرًا، حددنا سبعة عوامل لها ارتباطات مهمة بالخرف. وكانت هذه ارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب، والسكتة الدماغية، والعمر، وشدة الإعاقة الذهنية، ومدة التعليم، وإصابات الدماغ المؤلمة.

ومن المتوقع أن تتيح هذه النتائج فحصًا أفضل للخرف وتحسين الدعم والرعاية الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. ومن المهم أن نلاحظ أن بعض عوامل الخطر قابلة للتعديل. لذلك، اعتمادًا على ملف المريض، فإن توفير التعليم المناسب، ومنع صدمات الرأس والسكتة الدماغية، وإتاحة أدوية ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب بسهولة يمكن أن تكون الخطوات الأولى في منع ظهور الخرف لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

"هذه هي أكبر دراسة تستكشف مدى انتشار الخرف بين السكان المصابين بالإعاقة الذهنية. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتقليل تحيز الدراسة من خلال استطلاع آراء المشاركين من نطاق جغرافي واسع. ويوضح البروفيسور تاكينوشيتا أن هذا يعني أن عوامل الخطر التي حددناها هي أهداف موثوقة لتصميم التدخلات التي تهدف إلى تقليل خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

وللمضي قدمًا، فإن البروفيسور تاكينوشيتا واثق من أن الدراسات المستقبلية يمكن أن تعتمد على نطاق عمل فريقه. مع تطور فهم الخرف، يمكن تطوير توصيات الصحة العامة في السياسات الطبية خصيصًا للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالإعاقة الذهنية. وعلى هذا المنوال، يمكن للرؤى حول عوامل الخطر القابلة للتعديل أن تساعد في اكتشاف بداية الخرف والتأكد من عدم تفويت الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية العلاج أو التدخلات المتاحة بسهولة.