الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء محمد زكى الألفى يكشف لـ"الشاهد": تفاصيل الخطة "شامل" بحرب أكتوبر

اللواء محمد زكى الألفى
اللواء محمد زكى الألفى

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال أكتوبر، إن الفترة منذ 18 أكتوبر حتى وقف إطلاق النار، حدث فيها تعديل للمواجهات، حيث تمكنا من الحفاظ على الجزء الذي كنا موجودين فيه.

وأضاف اللواء محمد زكي الألفي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه تم عمل خطة تسمى "شامل" و"شامل المعدلة" وكانت ستقضي تمامًا على كل القوات الإسرائيلية الموجودة في هذا الاتجاه، ووقتها جاء كسنجر وقابل الرئيس أنور السادات في أسوان، حيث كانت القوات المصرية جاهزة بكثافة من خلال هذه الخطة. 

وتابع: "جميع المعلومات عن حرب أكتوبر هي حقائق وأي أحد يقول غير ذلك فإنه يبخس القوات المسلحة وأبناءها حقهم". 

برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

خطة شامل خطة شامل المعدلة برنامج الشاهد اللواء محمد زكى الألفى

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