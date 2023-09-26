الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زكى الألفى لـ"الشاهد": كبدنا الإسرائيليين خسائر ضخمة فى ثغرة الدفرسوار

اللواء محمد زكي الألفي
اللواء محمد زكي الألفي

قال اللواء محمد زكي الألفي أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إن خسائر الإسرائيليين في ثغرة الدفرسوار، كانت ضخمة جدًا يصعب وصفها، لكنهم رفعوا جميع خسائرهم من المكان، حتى لا يتم توثيقها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "العدو لقي خسائر ضخمة جدا في المعدات وخاصة في الأفراد، وأصيب قائدهم آرئيل شارون، لكن العدو كان يسحب خسائره بسرعة، ويصلح ما يمكن إصلاحه حتى لا تسجل في أرقام الخسائر".

وأردف: "نعترف بخسائرنا في الأفراد على عكس إسرئيل، لأن الشهيد المصري هو فخر لبلده، لكن العدو كان يكذب في عدد قتلاه".

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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