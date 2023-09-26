الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زكي الألفى لـ"الشاهد": الجنود لم يتركوا أماكنهم فى حرب 73 وتعرضوا للهجوم الشرس

اللواء زكي الألفي
اللواء زكي الألفي

أكّد اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، أن الجنود المصريين لم يتركوا أماكنهم في الحرب وتعرضوا لهجوم شرس من ناحية الأعداد ونوعية السلاح.

وقال الألفي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويقدمه د.محمد الباز، إن القائد أحمد إسماعيل عطية أعطى أوامره بالاستناد على الجانب الغربي للترعة؛ لتكون خندقاً مضادًا للدبابات.

وتابع "أحمد اسماعيل قائد الفرقة 18 عندما تم عمل رأس الكوبري النهائي، توقف عند مكان حسب الخريطة المرسومة، ولا يجب الخروج منه حتي لا تؤثر المدفعية علي الجنود، ووجد ترعة فرعية جافة بطول مواجهة الكتيبة، فأمر القوات أن تستند علي الجانب الغربي لهذه الترعة، وتكون خندق مضاد للدبابات من العدو الإسرائيلي وكان للقائد فضل كبير في الحفاظ علي الكتيبة، وبدء العدو تجميع دبابات كبيرة في مواجهة هذه المنطقة وكان يوجد لواء ميكانيكي في هذه المنطقة الفاصلة بين الجيشين الثاني والثالث".

وأكمل: "نتيجة لهذا التجمع الكبير من الدبابات تمت مهاجمة الكتيبة من العدو بفرقة شارون عبارة عن 4 ألوية مشاه مدرعات، فالعدو كان يريد عمل هجوم مضاد علينا بفرقة "شارون"، وفي آخر نهار يوم 15 وليل يوم 15 أكتوبر بدء الهجوم الشامل من كل الاتجاهات والأجناب والمتوازية مع البحيرات حول الكتيبة، لكن حصل مقاومة شديدة من الكتيبة، فعملية الهجوم الشامل للعدو بدأت في 16 أكتوبر، لكننا قاتلنا حتي الصباح".

"الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد الباز اكسترا نيوز حرب اكتوبر محمد زكي الالفي

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