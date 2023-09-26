الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حصول فريقى كليتى “حاسبات ومعلومات” و"هندسة" طنطا على المركز السابع فى المسابقة المصرية للبرمجة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

حصل فريقى كليتى حاسبات ومعلومات  وهندسة طنطا  على المركز السابع على مستوى الجمهورية من أصل ٢٥٠ فريقا مشاركاً في المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات، والتي أقيمت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير في الإسكندرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتورة نانسى عباس الحفناوى القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والأستاذ الدكتور أحمد محمد نصر عميد كلية الهندسة. 

الفرق الخاصة بجامعة طنطا سوف تتأهل  للمشاركة على مستوى أفريقيا والوطن العربى

وأكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، أن الفرق الخاصة بجامعة طنطا سوف تتأهل  للمشاركة على مستوى أفريقيا والوطن العربى والوصول لنهائيات البطولة العربية والأفريقية للبرمجة "ACPC والتي ستقام في شرم الشيخ في الفترة من 17-21 نوفمبر من العام الجاري، بمشاركة العديد من الدول العربية والأفريقية.

إتاحة الفرصة للطلاب للمنافسة بالمستوى الذي يليق بالجامعة مع الآلاف من زملائهم بمختلف

وأكدت الأستاذ الدكتور نانسي الحفناوي، على إتاحة الفرصة للطلاب؛ للمنافسة بالمستوى الذي يليق بالجامعة مع الآلاف من زملائهم بمختلف الجامعات الأفريقية والعربية في هذه الاحتفالية العلمية الكبيرة، متمنيا لأبنائها الطلاب دوام التوفيق والنجاح وتمثيل مصر تمثيلا مشرفا في هذه المنافسة.

ويمثل الجامعة، الفريق المكون من الطلاب: محمود عصام البرعى، ومحمد عبد الفتاح مسلم ، وحسن فتحى أبو سرية.

حاسبات ومعلومات المسابقة المصرية للبرمجة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور نانسي الحفناوى المركز السابع

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