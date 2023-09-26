الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بعين شمس

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بعين شمس الجزئية، حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

تفاصيل الواقعة 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديريـــة أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس لمزاولته نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من قبل أجهزة الأمن أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الآيس –مبلغ مالى - هاتف محمول- ميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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