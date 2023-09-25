"مكتبة القاهرة" تحتضن الأطفال المبدعين

نظم مركز إبداع الطفل، برئاسة دكتورة نوال مصطفى، احتفالية بقاعة الندوات بمكتبة القاهرة، تحت إشراف الكاتب ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة، اليوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر الجارى.

وشهدت الاحتفالية كورال "حياة جديدة" والذي يتكون من 50 طفلًا يقوده المدرب الفنان أحمد عيسى، وعقب ذلك عرض كتيب "حكايات بعد النوم"؛ وهو يحتوى على مجموعة قصصية نتاج ورشة "باشكاتب" والتى تجمع بين فنون الكتابة الإبداعية والحكى والرسم انعقدت خلال صيف 2023 وضمت 10 أطفال فى المرحلة العمرية بين عشر إلى خمس عشرة سنة ،وشهد ايضا معرض فن تشكيلى نتاج البراعم .

وتتناول الجمعية الكثير من الأنشطة والمهارات الحياتية والحرف اليدوية والرسم وتأسيس اللغة العربية والانجليزيه والدعم الرياضى والدعم النفسى وتعديل السلوك بجانب الرحلات الترفيهية والتثقيفية.

نوال مصطفي: اسمى قيم السعي تتمثل في الاستثمارات في البشر

من جانبها، قالت الدكتورة الكاتبة نوال مصطفى، أن أسمى قيم السعى هى الاستثمارات فى البشر خاصة الأطفال فهم المستقبل.

وأكدت أن مركز ابداع الطفل يسعى الى رحلة الى عالم الاحلام المستقبل للاطفال، وتابعت نبذه عن الجمعية ونشأتها وفعالياتها

وأشارت أن مكتبة القاهرة شريك دائم لكل فعاليات والأنشطة سواء للأطفال والمؤتمرات التي تحرص على تعزيز المرأة لذلك أهم مقر من مقراتنا مكتبة القاهرة الذي يتبنى ويرعى كل الأنشطة التي تقام من قبل الجمعية وتوجهت بالشكر للوزيرة دكتور نيفين الكيلاني والكاتب ياسر عثمان مدير عام مكتب القاهرة.

وأوضحت أن هذه الأنشطة مهمة جدا للطفل والمرأة والمجتمع كما اختتمت كلمتها بالشكر للكاتب خالد الخميسي رئيس مجلس الإدارة مكتبة القاهرة والشكر موصول للعاملين أسرتنا بمكتبة القاهرة.

تكريم لجنة الإعداد وتكريم الأطفال

ومن جانبه، أعرب الكاتب ياسر عثمان مدير عام المكتبة بمساعدته عن تلك الرؤية الناضجة والأهداف المحققة دائما، وأشار أن الجمعية رسائلها مهمة للمجتمع وتعد خير على مصر كلها، وأكد أن الجمعية مهمة فى تلك هذه الأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية كما قال الرئيس إعادة بناء الشخصية المصرية والوعى الثقافى يبدأ من هذه الجمعيات التى لها رؤية ثابتة وناضجة ولها أهداف محققة.

واختتمت الاحتفالية بتكريم لجنة الإعداد بالجمعية وتكريم الأطفال الذين شاركوا فى الفعاليات والاطفال المدنين اللذين شاهدوا الاحتفالية؛ والذى أعربوا بمساعدتهم لتلك الاحتفالية.