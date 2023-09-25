اللواء محمد زكى الألفى: كنت فى الموجة الأولى لعبور خط بارليف وعلمت بموعد الحرب قبلها بساعتين فقط ولم أصدق

- ما حدث فى أكتوبر أكبر من مجرد عبور لقناة السويسوالعملية كان يمكن أن تكلفنا خسائر 20%

- نظام العبور على القناة كان أدق من المرور داخل القاهرة والشرطة العسكرية كانت تنظمه

- عبور 100 ألف مقاتل للضفة الشرقية شل تفكير العدو ومنعه من الضربات المركزة

- ذكريات أيام الحرب ممتعة رغم صعوبتها ومن ينتقص من أكتوبر ليست لديه وطنية

قال اللواء محمد زكى الألفى، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إن هذه الحرب كشفت عن طبيعة الشعب المصرى وقت الجد، وقدرته على تقديم التضحيات من أجل الوطن، مشيرًا إلى أن ذكرياته عن أيام الحرب ممتعة رغم صعوبتها، مؤكدًا أن من ينتقص من هذه الحرب ليست لديه وطنية، ولم يدرك قيمة التضحيات التى قدمها الشعب والجنود وقتها.

وأوضح البطل، خلال حواره مع برنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان ضمن الموجات الأولى لعبور قناة السويس، وأنه علم بموعد بدء الحرب قبلها بساعتين فقط، لكنه لم يصدق أن الحرب ستبدأ فعلًا إلا مع بدء عبور الطيران وضربات المدفعية، منوهًا بأن نظام المرور عبر القناة كان أدق من المرور فى القاهرة، الأمر الذى سمح بعبور ١٠٠ ألف مقاتل خلال فترة أقل من ٢٤ ساعة، ما شل تفكير العدو ومنعه من توجيه الضربات المركزة ومواجهة قوات الاقتحام.

■ ما ظروف التحاقك بالكلية الحربية؟

- الشعب المصرى رغم كل ما حصل فى ٦٧، وإعلان الرئيس جمال عبدالناصر عن أنه مسئول عن الهزيمة، دعم القيادة والرئيس عبدالناصر، والطبيعى أن أى أسرة كانت خائفة على أولادها، ويستحيل أن تفكر فى إلحاقهم بالكلية العسكرية، خاصة أن البلد كان مقبلًا على حرب، لكن كان هناك إقبال كبير من الأسر على ذلك، وهذا هو ما يميز الشعب المصرى، لأن الجميع كان على استعداد للتضحية، وأسرتى كانت داعمة لدخولى الكلية الحربية، ولها الفضل فى ذلك.

وقد كنت دائمًا أنظر لصورة جمال عبدالناصر، وحلمت بأن أصبح مثله، والدراسة وقتها كانت عامين، وبعد التخرج انضممت للفرقة ١٦ مشاة، وكانت، وقتها، لها تاريخ عظيم، برئاسة أركان الفريق عبدرب النبى حافظ، وكان برتبة عقيد، وقابلنى ومنحنا ترقيمًا، ثم جاءت السيارات لتأخذنا، وكل واحد ذهب لمكانه.

وانتقلنا تحت قيادة اللواء عبدالقوى عزت محجوب، وكان شخصية قوية ومقاتلًا شرسًا، يخوض المعارك بنفسه، وتدريبنا كان يتم فى الميدان عبر الخط الأمامى فى مواجهة العدو، وكان يعلمنا كيف نواجه العدو، وكيف نمسك السلاح.

■ حدثنا عن الفرق بين عبور القناة واقتحامها.

- عملية عبور القناة كانت تتم للحصول على أسرى وتدمير معدات العدو، وكانت تدخل فى جانب اكتساب المقاتلين الخبرات، وهذا كان يؤثر فينا معنويًا بشكل كبير، والعدو كان يعانى جدًا من تلك العمليات.

أما ما جرى فى ١٩٧٣ فيعد اقتحامًا، وليس مجرد عبور لقناة السويس، لأنها تعد أكبر مجرى ملاحى فى العالم، وعملية العبور كانت من الممكن أن تكلفنا خسائر تتخطى ٢٠٪، وهذه نسبة ضخمة جدًا، حتى أن الخبراء العسكريين كانوا يأكدون أن العملية تحتم امتلاك قنبلة ذرية، لأن القناة من أكثر النقاط الحصينة فى التاريخ العسكرى، والجيش المصرى نجح فى تخطى عوائق عديدة، مثل المانع المائى، والساتر الترابى، الذى كان بارتفاع ٢٠ مترًا، وله زاوية ميل حادة ٤٥ درجة، ثم بعدها نجح فى مواجهة النقاط الحصينة التى يراقب منها العدو ويطلق منها نيرانًا مؤثرة.

والعدو وقتها كان يستطيع أن يوجه إلينا النيران، من خلال الأسلحة المزود بها من خلف الساتر الترابى ونحن لا نراه، وكان هذا الساتر يوجد به الرمل والدبش والنقاط الحصينة، ودبابات تتحرك بشكل معين، وفى أوقات محددة لمنع أى اقتحام، وذلك أيضًا مع وجود النابالم المشتعل على سطح القناة، وبالتالى كان الاقتحام مستحيلًا أمام ضغط عدو قادر، يمتلك العديد من الإمكانات.

وفى الموجات الأولى لاقتحام القناة كان هناك جنود من المشاة فقط، وكنت فى الموجة الأولى للاقتحام، وكانت أمامنا تحديات كبيرة جدًا، لأن كل ذلك كان يحدث والعدو يكشفنا من فوق، والضباط كانوا فى المقدمة، وليس الجنود فقط، والجميع كان على استعداد للتضحية بحياته من أجل إنجاح العبور، وأحد كبار القادة استشهد فى العبور، وكان الكل واحدًا، لا فرق بين جندى وضابط، والضباط كانوا يأخذون الجنود فى أيديهم، وكان الضابط يقول للجندى: اتبعنى، وليس «اقتحم وأنا خلفك»، وهذا يوضح أن الجيش المصرى كله واحد.

وفى لحظة العبور كان الهدف أن نعبر القناة إلى الجانب الآخر، ومعنا أكبر قدر ممكن من الأسلحة التى يمكن حملها، وبالفعل سطر الجندى المصرى بطولات عظيمة فى حمل هذه الأسلحة الثقيلة، التى مكنتنا من عبور الساتر الترابى ومواجهة العدو بقوة.

■ ماذا عن لحظة وصول الأمر بعبور القناة؟

- وصلت المعلومة قبل العبور بساعتين، ولكن لم يكن الجميع متأكدًا منها، بسبب خطة الخداع التى يتبعها القادة، فقد كانت المعلومات تقتضى رفع درجة الاستعداد، وكنا نحن أمام نقطتين حصينتين للعدو فى منطقة الدفرسوار، وأصبح علينا الاتجاه ناحية الشمال لنقطة الهجوم على بُعد حوالى كيلومتر، وهو المكان الذى كان من المقرر أن نعبر من خلاله، وهذا الانتقال ورفع درجة الاستعداد كانا تكرارًا للخطة الخداعية، ولكنه فى هذه المرة لم يكن خداعًا، بل عبرنا فى قارب، وكان الضباط وكبار القادة فى مقدمة موجات العبور.

وكانت هناك دقة كبيرة فى ركوب القوارب وأماكن العبور، نتيجة التدريب الكثيف فى مناطق أبوصوير والتل الكبير والرياح البحيرى وطريق إسكندرية الصحراوى، والمناطق ذات التيار المائى السريع والمنيع التى هى أصعب من قناة السويس، والتى شهدت استشهاد بعض الجنود نتيجة عنف المياه والتدريبات بالليل.

■ ما الأفكار التى راودتك فى تلك اللحظة؟

- كنت أريد أن أصل للشاطئ المقابل، وأن نأسر العدو الإسرائيلى الذى نكد وأحزن جموع الشعب المصرى، وعند وصولنا للشاطئ تم سقوط أول شهيد فى الكتيبة ١٨، وهو النقيب محيى الدين أحمد رجب، قائد سرية، ولا بد أن نذكره فى هذه اللحظة.

وبعدما وصلنا للشاطئ الآخر، الذى كان بعيدًا نفسيًا ومعنويًا، كانت مهمة المجموعة هى تسهيل وصول المجموعات الأخرى وتأمينها، ومن ضمن الترتيبات الإمساك بأحبال القوارب، وبعدها الصعود بسلم من الحبال على الساتر الترابى، ليفرد الجندى السلم ليصعد زملاؤه، وبعدها تم رفع علم الكتيبة على الضفة الأخرى، وكان يحمله النقيب سمير عيد على حسن الطويل، وهو يحتفظ حتى هذه اللحظة بهذا العلم ذكرى له ولأبنائه.

وفى هذه اللحظة تأكدنا أننا نقتحم القناة، وذلك عندما عبر الطيران فوقنا، وبعدها بدأ التمهيد النيرانى للمدفعية، وكان ضخمًا جدًا، واستهدف العدو حتى لا يتدخل فى أهم نقطة فى الحرب، وهى أثناء تواجد القوات فى الممر المائى لقناة السويس، فكانت المدفعية تنتج النيران بكثافة كبيرة.

وبعد عودة الطيران، كانت هناك مصاطب ترابية ضخمة، أعلى من الساتر الترابى، وكانت عليها أسلحة مضادة للدبابات لمنع أى عبور من المصريين، ولكن كان الفرد المقاتل جاهزًا للاشتباك ومعه كل التجهيزات من الأسلحة والمعدات والتعيين، وبعد تجاوز الساتر الترابى وجدنا الأرض منخفضة من خلفه، ولكن تغلبنا على الأمر، وتم انتقاء أفضل قسم لتجنب نيران العدو.

وكانت مهمتى وقتها كـ«رأس كوبرى أولى مشاة» هو تأمين سلاح المهندسين وهو يقوم بصنع الثغرات فى الساتر الترابى، ونصب الكبارى على القناة لعبور قوات المدرعات والمدفعية، وهو ما بدأ ليل اليوم الأول للحرب.

وهناك ٥ فرق عبرت القناة فى وقت واحد، والفرقة تتكون من ٢٠ إلى ٢٥ ألف مقاتل، وكانت خلفنا فرق من المشاة والمهندسين لصنع الثغرات، وفى هذه الساعات كانت هناك هجمات مضادة لوقف العبور.

وفى صباح يوم ٧ أكتوبر كان قد تم عبور حوالى ١٠٠ ألف مقاتل إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، وهو عدد كبير، ومن ضمن الأشياء التى شلت تفكير العدو ومنعته من توجيه ضربات مركزة فى اتجاه محدد، ومن هنا حدث تشتت للعدو الإسرائيلى.

وكان نظام المرور على قناة السويس وقت العبور أدق من المرور داخل القاهرة، ولو حدث تعطل فى أى منطقة فإنه لا يوقف التدفق فى المناطق الأخرى، وكان هذا هو دور الشرطة العسكرية، المسئولة عن التوجيه.

وفى فجر يوم ٧ أكتوبر عبرت الدبابات مع سلاح المشاة والمدرعات، وفى الصباح كنا فى قتال خفى مع دبابات العدو، وكان معنا النقيب محمد زكى، وهو قائد سرية الدبابات، وكان ذكيًا جدًا، والسائد فى الحرب هو أن الدبابات تكون خلف المشاة، وهناك دبابتان، إحداهما مزودة بسكينة حتى تقوم بالتجهيز الهندسى، والأخرى مجهزة لتفجر الألغام، لكن هذا الرجل خالف المتوقع وظل طوال الليل يحفر بالدبابتين، وغطاهما بالشباك مع التمويه عليهما، لأنه يعلم أن العدو سيأتى مع ضوء النهار.

وفى صباح يوم ٧ أكتوبر، ظهرت دبابتان للعدو على شاطئ القناة، وهذا أسلوب قتال يرسل خلاله العدو جزءًا صغيرًا من الدبابات ليحدد مكان الجيش، ثم يضرب من مدى أبعد ويصيب أهدافه، لكن قائد السرية رأى الدبابتين وقام بإزالة الشباك من على دباباته المتخفية بشكل لم يتوقعه العدو، ووجه ماسورة الدبابة إلى الدبابة الخلفية للعدو، ودمرها ثم دمر الأولى، وهذا ذكاء منه، لأن الدبابة الأمامية لو تم تدميرها فستقوم الثانية بالضرب، ولكن بضرب الثانية لا يكتشف أحد أمره، لأنه لا توجد وسيلة تواصل بين الدبابات، وكان لهذا تأثير معنوى كبير على الجنود وقتها.

■ كيف كانت الحياة أثناء المعركة فى شهر رمضان؟

- كان هناك فتوى بإفطار الجنود فى وقت حرب أكتوبر، ولكن هناك بعض الجنود الذين أصروا على الصيام، وكان يتواجد معنا أكل ومياه، وكانت الذخيرة والإمدادات تأتينا فى ٦٥ سيارة لورى، محملة بالمياه والتعيينات والإمدادات والوقود، وكان هناك مسئولون عن هذه الإمدادات، وعندما كنا نحتاج شيئًا نتصل بهم ونحدد مكاننا، وكانت الإمدادات تأتينا بترتيب ودقة.

وفى يوم ٨ أكتوبر كنا ندير القتال، وكانت الكبارى قد رُكبت، والدبابات بدأت تعبر، والمدفعيات تم وضعها، والشكل العام للقوات بدأ يظهر، وحتى يوم ٩ أكتوبر لم نكن نهاجم النقاط الحصينة للعدو، لأن قائد الفرقة رأى أن نحاصرهم حتى لا ينسحبوا، وفى الوقت نفسه كان يتم ضربهم لاستنزافهم.

وكان اللواء، الذى أعمل به، يتكون من ٣ كتائب، منها الكتيبة ١٦، التى يقودها المقدم حسين طنطاوى، والكتيبة ١٧ التى يقودها المقدم على هلال، وكانت مكلفة باقتحام النقاط الحصينة فى خط بارليف، والكتيبة ١٨ التى كانت تقوم بتأمين الجانب الأيمن لنقاط العدو، وعندما صدرت التعليمات باقتحام النقاط الحصينة تمكن الرائد التابعى شاطر، وهو من بورسعيد، ومعه ضباط محترمون، من اقتحام النقطتين، وأسروا ٤٠ جنديًا إسرائيليًا، وتم تسليمهم.

■ كيف تتذكر تفاصيل أيام الحرب رغم صعوبتها؟

- أيام الحرب رغم صعوبتها فإنها كانت ممتعة، وتؤكد أن المصرى وقت الجد هو شىء آخر.

■ ما تعليقك على الكتابات المصرية التى ترى أن حرب أكتوبر منقوصة؟

- يصعب هذا علىّ جدًا، لأن مَن يكتب ذلك ليست لديه وطنية، ويا ليته رأى الحرب وعاش القتال والضرب، ورأى الإصرار فى كل موقف وفى كل اقتحام على كسر العدو، وأدرك ضخامة الدعم الذى تلقاه هذا العدو، وعرف الناس الذين استشهدوا والمصابين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم.

■ ما كواليس بناء حائط الصواريخ؟

- كان لا بد من بناء القواعد المضادة وحائط الصواريخ لتكوين غطاء جوى قوى يحمى القوات، وكان العمال المدنيون ممن يبنون هذه القواعد يتعرضون للقصف يوميًا، ما منح الشهادة لكثير منهم.

وقد شاركت فى بناء تلك القواعد، وكنا نعمل فى ورديات، لأن كل تلك القواعد كانت تُبنى فى وقت واحد.