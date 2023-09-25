الخفاجي يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" سبب تكتم الغرب على نتائج تحقيقات تفجير نوردستريم

قال محمد الخفاجي الصحفي المتخصص بالشأن الأوروبي إن التحقيقات في تفجير خطي أنابيب نوردستريم 1 و2، تخضع لحسابات سياسية ألمانية وأوروبية والمعسكر الغربي بشكل عام وهناك تكتم كبير على الموضوع.

الشرطة الألمانية تتكتم على التحقيقات وإشارات على تورط أوكرانيا

وأضاف الخفاجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في يونيو الماضي قامت الشرطة الألمانية بتفتيش شقة في فرانكفورت واستدعت السيدة التي تقطنها وهى شريكة حياة لرجل أوكراني وهو أحد المشتبه بهم، في التفجير وغير موجود على الأراضي الألمانية الآن.

وأردف: "تم استدعائها كشاهدة وليس كمتهمة، وامتنعت الشرطة عن التحدث عن المزيد، أو عما دار في التحقيقات مع السيدة أو الإدلاء بشهادتها، سربت المعلومات بشكل ضعيف، ولم يتم الحديث عنها لا من قبل المسئولين الحكوميين ولا أي جهة رسمية، بخلاف الشرطة الاتحادية، والتصريح كان مقتضب ولم يسمح للصحفيين الحصول على أي معلومات".

ولفت إلى أن هذا التكتم يشير إلى أن الجهة التي قامت بالتفجير أوكرانية، لكن الغرب ليس بوارد أن يضعف جبهة أوكرانيا حتى لو ثبت تورطها في تفجيرات خطي أنابيب نوردستريم 1 و2.