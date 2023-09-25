الغد: إعلان مواعيد جدول انتخابات الرئاسة التزام بالاستحقاق الدستوري

أشاد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد بما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة تحت إشراف قضائى كامل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم، مؤكدًا أن ذلك يؤكد ضمان سلامة العملية الإنتخابية ومدى نزاهتها.

وأكد إسماعيل، فى بيان الإثنين، له أن إعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات عن مواعيد جدول الانتخابات الرئاسية يعتبر بمثابة التزام بتفيذ هذا الإستحقاق الدستورى الهام الذى سيسفر عنه انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة ٦ سنوات قادمة.

الوطنية للإنتخابات ستقوم بدورها على أكمل وجه

وقال إن لديه ثقة كبيرة فى أن الهيئة الوطنية للإنتخابات ستقوم بدورها على أكمل وجه من أجل نجاح سير العملية الإنتخابية فى الداخل والخارج ، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للإنتخابات سيكون موقفها محايد تجاه كل المرشحين فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

ودعا سكرتير عام حزب الغد المصريين للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة بإعتباره واجب وطنى على كل مواطن لكى يعبر عن رأيه بكل حرية وشفافية ، خاصة فى ظل وجود إشراف قضائى كامل على الإنتخابات الرئاسية القادمة.

تفاصيل الانتخابات الرئاسية

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة تحديد أيام (1 و2 و3) من ديسمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الحملة الانتخابية تبدأ 9 نوفمبر 2023، فيما يكون الهيئة آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه 15 نوفمبر، على أن تنشر التنازلات بالجريدة الرسمية، وبصحيفتي الأخبار والجمهورية 2023، بينما توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم 29 نوفمبر 2023