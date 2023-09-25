الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الغد: إعلان مواعيد جدول انتخابات الرئاسة التزام بالاستحقاق الدستوري

إسماعيل محمد إسماعيل
إسماعيل محمد إسماعيل

أشاد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد بما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة تحت إشراف قضائى كامل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم، مؤكدًا أن ذلك يؤكد ضمان سلامة العملية الإنتخابية ومدى نزاهتها.

وأكد إسماعيل، فى بيان الإثنين، له أن إعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات عن مواعيد جدول الانتخابات الرئاسية يعتبر بمثابة التزام بتفيذ هذا الإستحقاق الدستورى الهام الذى سيسفر عنه انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة ٦ سنوات قادمة.

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رئيس الوطنية للانتخابات للمواطنين: لا تسمعوا إلا ما ينشر من خلالنا

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"الوطنية للانتخابات": قاضٍ لكل صندوق فى الانتخابات الرئاسية 2024

 الوطنية للإنتخابات ستقوم بدورها على أكمل وجه 

وقال إن لديه ثقة كبيرة فى أن الهيئة الوطنية للإنتخابات ستقوم بدورها على أكمل وجه من أجل نجاح سير العملية الإنتخابية فى الداخل والخارج ، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للإنتخابات سيكون موقفها محايد تجاه كل المرشحين فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

ودعا سكرتير عام حزب الغد المصريين للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة بإعتباره واجب وطنى على كل مواطن لكى يعبر عن رأيه بكل حرية وشفافية ، خاصة فى ظل وجود إشراف قضائى كامل على الإنتخابات الرئاسية القادمة.

تفاصيل الانتخابات الرئاسية

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة تحديد أيام (1 و2 و3) من ديسمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الحملة الانتخابية تبدأ 9 نوفمبر 2023، فيما يكون الهيئة آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه 15 نوفمبر، على أن تنشر التنازلات بالجريدة الرسمية، وبصحيفتي الأخبار والجمهورية 2023، بينما توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم 29 نوفمبر 2023

إسماعيل محمد إسماعيل سكرتير عام حزب الغد الانتخابات الرئاسية القادمة الهيئة الوطنية للانتخابات ​الإنتخابات​

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