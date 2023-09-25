"تضامن الأقصر" تسلم 66 وحدة سكنية بمشروع تطوير قرية الدير القديم

شهدت قرية الدير تسليم المرحلة الثانية من المنازل التي يتم تطويرها ضمن مشروع تطوير قرية الدير القديم والتي يبلغ عددها 66 وحدة سكنية، ليصل إجمالي المنازل التي تم تطويرها في المشروع منذ بدايته 160 منزلاً، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفي إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة اﻷقصر

وقال محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إن المشروع يستهدف إجراء عملية إعادة إعمار شاملة للمنازل وتطوير البنية التحتية بالكامل، وتقديم خدمات طبية ومساعدات اجتماعية، مضيفا أن المرحلة الأولي من المشروع استهدفت إعادة إعمار 94 منزلا في نجع الفوال.

أعمال تطوير المنازل بالمشروع استهدفت إجراء عمليات إعادة إعمار شاملة

وأكد أن أعمال تطوير المنازل بالمشروع استهدفت إجراء عمليات إعادة إعمار شاملة للمنازل التي تعانى من تدهور في حالتها تشمل عمليات إعادة بناء المنازل بإنشاء هيكل خرسانة مسلحة (قواعد وأعمدة وأسقف) مع كامل التشطيبات الداخلية والخارجية ويتكون كل منزل من غرفتين وصالة وحمام.

وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع في قرية الدير جاءت بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى التي شملت أعمال تطوير شامل لكافة المنازل بنجع الفوال أحد النجوع التابعة لقرية الدير تم من خلالها إعادة بناء 94 منزلا وتطوير شامل للبنية التحتية تضمن أعمال إحلال وتجديد شبكة المياه وإنشاء محطة رفع مياه الصرف الصحي لربطها بخط طرد مع محطة الصرف الصحى الرئيسية الجارى تنفيذها بزرنيخ في إطار المشروع القومى حياة كريمة.

إنشاء "أكاديمية العلماء الصغار" كمشروع يستهدف مدرسة للتعليم المبكر للأطفال

كما تضمنت إنشاء "أكاديمية العلماء الصغار" كمشروع تعليمي يستهدف مدرسة للتعليم المبكر للأطفال بطريقة المونتيسوري التي تضم قسم خاص لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وهي الأولى من نوعها بالأقصر التي تسعى لتقديم خدمة تعليمية متكاملة لفئة الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وقد نجحت في تعليم أكثر من 200 طفل من بينهم 50 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء نجع الفوال والمناطق المجاورة لها، وقد تضمن المشروع تدريب وتشغيل ما يقرب من 50 فتاة أصبحت مؤهلات لتعليم الأطفال في مرحلة التعليم المبكر على تعليم المونتيسوري والتعامل مع الأطفال من ذوى القدرات الخاصة.

وقد شهد مراسم تسليم العقود الخاصة بالمنازل الجديدة كل من محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وهناء حلمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة اي اف جي للتنمية الاجتماعية، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس مجلس مدينة إسنا، ورئيس وحدة التضامن في إسنا، ورئيس قرية الدير، ومنسق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عن وزارة التضامن الاجتماعى لمحافظة الأقصر أحمد ثابت، وعدد من مسئولي حياة كريمة بالأقصر.

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