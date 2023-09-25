جمعية الروم الأرثوذكس تُنظم احتفالية لتكريم تلميذات مدرسة القديس جرجس

أقامت مدرسة القديس جرجس للبنات (للمرحلتين الإبتدائي والإعدادي) التابعة لجمعية القديس جرجس والجمعية الخيرية للروم الأرثوذكس، حفل تكريم لتلميذات المدرسة.

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إنه تم تكريم التلميذات اللواتي أنهين المرحلة الإعدادية وتخرجن من المدرسة بتوزيع شهادات تقدير لهن، وكذلك توزيع الهدايا على المتفوقات في صفوف المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية.

كما أشاد مدير المدرسة مهندس مدحت وصفي، بالاداريين وتعاونهم في إدارة العملية التعليمية بالمدرسة، وكذلك المدرسين الذين بذلوا الكثير من مجهودهم في العملية التعليمية.

فى نهاية الحفل، قدم جميع العاملين بالمدرسة "درع تقدير" لمدير المدرسة لما قدمه للمدرسة من إنجازات على المستوى الداخلى والخارجى .

من جهة أخرى، قال الأنبا نيقولا إنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمت دعوة جميع الكنائس المعترف بها في مصر للاجتماع بوزارة العدل، للمشاركة في وضع نص القانون مع حفاظ كل كنيسة على خصوصيتها بما ورد في لائحتها الخاصة بها للأحوال الشخصية لرعياها.

الكنائس التي شاركت في الاجتماع:

1- الكنيسة القبطية الأرثوذكسيةوالكرازة المرقصية.

2- كنيسة الروم الأرثوذكس بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا.

3- الكنيسة الكاثوليكية القبطية، ممثلة لسائر الكنائس الكاثوليكية.

4- الكنيسة الإنجيلية المشيخية، ممثلة لسائر الطوائف الإنجيلية.

5- الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية.

6- الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

وفي نهاية الاجتماعات، أعرب جميع ممثلي الكنائس الحضور عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوتهم، وعدم تخطي أي كنيسة معترف بها في مصر للمشاركة كما كان يحدث في العهود السابقة.

كما شكروا مستشارين وزارة العدل للتشريع الذين أداروا الاجتماعات بروح منفتحة، وعلى مجهودهم الذي بذلوه للتوافق وإخراج هذا القانون بصورته الأخيرة بما يوافق ممثلين جميع الكنائس المشاركين وبما يتوافق والقوانين في مصر.

لصدور هذا القانون، سوف يعرض أولاً على مجلس الشعب للموافقة عليه وإقراره للعمل به.