الزيارة التاريخية الثانية.. تفاصيل زيارة المتروبوليت دانيال مطران أكسوم لدولة إريتريا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إن “المتروبوليت دانيال” زار للمرة الثانية دولة إريتريا الولاية الروحية لأبرشية الروم الأرثوذكس في أكسوم (أثيوبيا).

الزيارة التاريخية الأولى

وكانت الزيارة التاريخية الأولى لنيافته كانت في أكتوبر 2022 بعد استقلال إريتريا قبل 31 عاما.

وفي الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر 2023، يحل “المتروبوليت دانيال” ضيفا رسميا على بطريركية التوحيد في إريتريا، مع الوفد المرافق له ويضم كل من “الأرشمندريت اسطفانوس كاتيفوريس، البروفيسور كريستوس كاريديس، لامبروس كيرياكاكوس عضو الطائفة اليونانية في أسمرة، والمرتل فاسيليوس جيانوبولوس”.

وسيتم استقبالهم رسميًا من قبل المجمع المقدس لبطريركية إريتريا، وستُنظم رحلات خيرية لزيارة المدارس اللاهوتية لإلقاء محاضرات للطلاب، ولقاء جميع أفراد أبناء بطريركية الإسكندرية. كما سيتم إجراء زيارات للمزارات والأديرة المقدسة.

ومن المقرر افتتاح كنيستي البشارة للسيدة العذراء في أسمرة والقديس يوحنا السابق في كرن، وسيُقام فيهما القداس الإلهي يوميًا.

كما يحضر نيافته والوفد المرافق له في يوم 27 سبتمير، القداس الإلهي احتفالاً بعيد رفع الصليب المقدس (شرقي) الذي في هذا اليوم تحتفل به بطريركية التوحيد في إريتريا.

بهذه المناسبة، تقدمت أبرشية أكسوم للروم الأرثوذكس الممثله في المتروبوليت دانيال بالشكر الجزيل للمجمع المقدس لكنيسة التوحيد الأريترية على الدعوة والاستضافة. وكذلك للسلطات الحكومية السياسية في الدولة، وأيضًا كل من ساهم في تحقيق هدف هذه الرحلة.