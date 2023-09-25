السبت.. انطلاق فعاليات مهرجان الهجن في العريش بحضور وزير الرياضة

وجه اللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية، مكتب محافظ شمال سيناء بعقد اجتماع تنسيقي استعدادا لمهرجان الهجن يوم السبت المقبل والذي يستمر ليومين، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حضر الاجتماع كل من اللواء أسامه عفش رئيس مدينة العريش، إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، الدكتورة عبير حجاب، مدير الطب البيطري، سلامه عيد، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، الدكتور مهدي سالم، رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس الإدارة، أيمن عبد العزيز، مدير عام نادي الجن الرياضي، وعدد من القيادات التنفيذية، على تضافر جميع الجهات لإنجاح المهرجان.

وأكد رئيس الإدارة، أن السباق يأتي ضمن احتفال المحافظة بذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، حيث سيقام بحضور عدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، لافتًا إلى إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق، موضحا أن محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التي أنشئ بها نادي ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، بجانب إنشاء مضمار آخر في وسط سيناء.

وأعلن رئيس الإدارة عن تخصيص عدد من الأتوبيسات من المحافظة بالمجان، لنقل الجماهير والمواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة وخاصة وسط سيناء ومدينة بئر العبد وميادين مدينة العريش الي مضمار نادي الهجن.

وأشار سلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للهجن، إلى أن سباق الهجن سيعمل على الرواج السياحي لمحافظة شمال سيناء، بجانب الرواج الاقتصادي للأدوات الخاصة برياضة الهجن والمنتجات السيناوية، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأعلن مهدي سالم، رئيس لجنة الحكام، عن مشاركة عدد من المحافظات المصرية في مهرجان الهجن، مؤكدًا على أن المهرجان يتضمن عدة أشواط على مدار يومين، بجانب عقد مسابقة «مزايين الهجن»، وتعني اختيار أجمل الهجن ضمن فعاليات المهرجان.

يقام مهرجان الهجن بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأعضاء المجموعة البرلمانية والقيادات التنفيذية والسياسية والرياضية ومشايخ القبائل والعواقل وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.