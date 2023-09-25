الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديسة أفروسيني

تحتفل الكنيسة البيزنطية في مصر، بذكرى القديسة أفروسيني، وعاشت هذة البارّة في القرن الخامس، وهي ابنة احد أثرياء مصر.

غادرت البيت الأبويّ خلسةً يوم زفافها، وقضت حياتها في أحد الأديرة، متشّحة بزيّ الرجال، منقطعة إلى الله بالصلاة والزهد.

عظة الكنيسة الاحتفالية

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: "كانَتْ حَماةُ سِمعانَ مُصابَةً بِحُمّى شديدةٍ". ليت الرّب يسوع المسيح يدخل إلى منازلنا حتّى يشفي بكلمة واحدة حُمّى خطايانا. كلّ واحدٍ منّا يُصاب بالحُمّى. كلّ مرّة نغضبُ فيها، نُصاب بالحُمّى؛ إنّ ضُعفَنا على تنوّعه يُشكِّل مَعبرًا للحمّى. فلنَسألْ الرسل أن يصلّوا حتّى يأتي يسوع إلى نجدتنا وليأخذنا بيده؛ لأنّه ما إن يلمس يدَنا، حتّى تزول الحمّى.

إنّه الطبيب الحقيقي، الطبيب الأعظم، الأوّل من بين جميع الأطبّاء. موسى هو طبيب، إشعيا وجميع القدّيسين هم أطبّاء؛ أمّا الرّب يسوع، فهو الأوّل من بين جميع الأطبّاء. هو يجيدُ جسَّ النبض وتشخيص أسرار الأمراض. هو لا يلمس الأذن، ولا الجبين ولا أيّ عضو آخر من الجسد، لكنّه يمسك باليد... أي الأعمال السيئة. هو يشفي الأعمال أوّلاً، ثمّ تزول الحمّى.

من جهة اخري، انطلقت فرقة جنود مريم، أم النعمة الإلهية، بكاتدرائية مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، إلى كنيسة العذراء مريم ومار جرجس، بقرية چورچ متى، مركز فاقوس، بالشرقية، للقيام بإرسالية خاصة للأسر، وخدمة التعليم المسيحي.

واستقبلت رعية چورچ متى، بقيادة الأب أندراوس ثابت، والدياكون چورچ لورانس، فرقة أم النعمة الإلهية، بحضور الأب يوسف رمزي، راعي الكاتدرائية، والراهبات الفرنسيسكانيات بالإسماعيلية، وخدام التعليم المسيحي بكاتدرائية مار مرقس الرسول، إثر خدمة مرسلة متحدة في المشاركة، والشركة، والرسالة ما بين خدام وخادمات، وخدمات الكنيسة الكاثوليكية.

كذلك، تم الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، ثم انطلقت الفرقة لجمع الأطفال، والنساء، بالكنيسة، والبيوت المجاورة، حيث قام خدام التعليم المسيحي، بلقاءات تكوينية للأطفال، فيما قامت الأخوات الراهبات بلقاءات توعوية، وتكوينية لنساء الكنيسة.

الجدير بالذكر أن جميع ما سبق تم بدعم كامل، وترتيب من أعضاء فرقة جنود مريم، أم النعمة الإلهية، بكاتدرائية مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية.