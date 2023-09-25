الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى 4 من قديسيها

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بذكرى استشهاد القديس أكسيوبرانتيوس والقديس فيلكس وريجولا أخته.

وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» إنه كان القديس اكسيوبرانتيوس والقديس فيلكس وريجولا أخته كانوا يعيشون في مدينة طيبة بصعيد مصر، قرروا الانضمام إلى الفرقة الطيبية التي كان يرأسها القديس موريس، وصاحبت ريجولا شقيقها فيلكس، واشتهروا بحبهم للإيمان بالسيد المسيح، وحين علم الإمبراطور حينها نصحهم القديس موريس أن يرحلوا من أجونام، فمضوا إلى زيورخ ونشروا فيها الإيمان المسيحي.

وعاصر هؤلاء القديسين عهد الإمبراطور مكسيميانوس الذي حجد الإيمان وصار يجوب البلاد من أقصى الشمال إلى أصقى الجنوب ليقضى على كل مؤمن، وطال ظلمه الفرقة الطبية وقتلهم، وأخذ يتعقب كل من له صلة بها، فقبض على الثلاثة، واعترفوا أمامه بإيمانهم المسيحي، فأمر بتعذيبهم ثم قطع رؤوسهم، وقاموا بعد ذلك وحملوا رؤوسهم في أيديهم وتوجهوا على بُعد 26 مترًا، ثم ركعوا ورقدوا مرة أخرى، وحين علم الشعب بهذه المعجزة كفنوهم ودفنوهم وبنوا كنيسة على اسمهم في زيورخ لا تزال باقية إلى الآن.

ونقلت رفات الشهداء القديسين إلى دير ضخم للراهبات مُلحق  بكنيسة مكرسة بأسمائهم وإليه نُقل جزء من رفاتهم وفي عام 1601ميلادية  إنتقلت أجزاء آخرى  من الرفات إلى كنيسة الرسولين بطرس وبولس في مدينة أندرمات بسويسرا ولا زال باقياً حتى الآن.

ذكرى القديس أغاثون العمودى

كما تحتفل الكنيسة كذلك بذكرى القديس أغاثون العمودى، والذي قال عنه السنكسار ايضا انه كان من مدينة تنيس . واسم أبيه مطرا وأمه مريم . وكانا قديسين خائفين الله محبين للصدقات والرحمة على المساكين . وكان فكر الرهبنة يراوده كل حين . 

ولما صار له خمس وثلاثون سنة قدم قسا . فلازم البيعة المقدسة . وكان يسأل السيد المسيح في الليل والنهار أن يسهل له الخروج من هذا العالم ويمضى إلى البرية ، فأجاب المسيح طلبته وخرج من المدينة وأتى إلى ترنوط (أي الطرانة وقيل مريوط ) ومن هناك إلى البرية ، فظهر له ملاك الرب في زي راهب ، وسار معه إلى أن أوصله إلى دير القديس أبو مقار .

فأتي إلى الشيخين القديسين ابرام وجورجه ، وتتلمذ لهما ، وأقام عندهما ثلاث سنين ، وبعدها أوقفوه أمام المذبح بحضور الإيغومانس أنبا يوأنس . ومكثوا ثلاثة أيام يصلون على ثياب الرهبنة . ثم ألبسوه الإسكيم . ومن تلك الساعة أجهد نفسه بعبادات كثيرة ، وأصوام دائمة وصلوات متصلة ، والنوم على الأرض حتى لصق جلده بعظمه . وكان مداوما على القراءة في سيرة سمعان العمودى ، فخطر بباله فكر الوحدة . واستشار الأباء في ذلك ، فاستصوبوا رأيه فصلوا من أجله وخرج حتى بلغ نواحي سخا (تبع مديرية الغربية) وأقام في كنيسة صغيرة . وبنى له المؤمنون مسكنا على عمود فصعد عليه ، وقد ظهر في أيامه إنسان به شيطان عنيد يضل الناس كثيرا . 

وكان يجلس في وسط الكنيسة وحوله الشعب الذي يسمع منه ومعهم أغصان الشجر . فأرسل القديس واستحضره وصلى عليه. 

وأخرج منه الشيطان الذي كان يضل به الناس.. وادعت امرأة أن أبا مينا يكلمها، وكلفت أهل بلدها أن يحفروا بئرا على اسم أبى مينا ، ليبرأ كل من يستحم فيها من مرضه ، فلم يزل القديس يصلى على المرأة إلى أن خرج منها الروح النجس . وأمر أهل البلد أن يردموا البئر. 

وظهر شخص آخر كان يأخذ المجانين ويضربهم فتسكت عنهم الشياطين وقتا يسيرا.. فيظن الناس أنه أخرج الشياطين، فالتف حوله جماعة من المجانين، فأرسل إليه الأب يدعوه إليه فلم يحضر ولم يرجع عن طغيانه حتى مر عليه الوالي فشتمه أولئك المجانين فأخذه الوالي وعذبه كثيرا حتى مات. 

وأجرى الله على يدي هذا القديس كثيرا من معجزات شفاء المرضى وإخراج الشياطين . وظهرت له الشياطين في زي ملائكة . يرتلون ترتيلا حسنا ويعطونه الطوبى. فعرف بقوة السيد المسيح مكرهم ، وصلب عليهم فانصرفوا مهزومين . ولما أراد الرب نياحته من أتعاب هذا العالم ، مرض قليلاً وأسلم روحه بيد الرب. 

واجتمعت حوله الشعوب الذين كانوا ينتفعون من مواعظه وتعاليمه وبكوه كثيرا . وعاش هذا الأب مائة سنة . أقام منها في العالم أربعون سنة ، وفى البرية عشر سنين . وفى الوحدة خمسين سنة . 

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأرثوذكسية ستشهاد القديس أكسيوبرانتيوس والقديس فيلكس وريجولا أخته ذكرى القديس أغاثون العمودى السنكسار

مواد متعلقة

مع كاثوليك الفجالة.. الأنبا باخوم يختتم النشاط الصيفي لعام 2023

في عيد القديسة المعادلة للرسل.. الكنيسة البيزنطية: البشر مديونين كثيرًا لله

الكنيسة اللاتينية تخصص عظتها عن كرم الله مع البشر

كاثوليك مصر يحتفلون بذكرى الطوباوية إميلي تافيرنييه

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى أولى الشهيدات القديسة تقلا

"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى القديس أنطونيوس جونزاليس

"طريق المحبة" في عظة الأحد الأسبوعية على قناة ON

الأقباط يحتفلون بتذكار نياحة البابا متاؤس الثاني رقم 90

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

"الوطنية للانتخابات": قاضٍ لكل صندوق فى الانتخابات الرئاسية 2024

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

قرار جمهورى بدعوة مجلس النواب للانعقاد

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

د.كريمة الحفناوى

مؤسسة القيادات المصرية للتنمية و(مبادرة احكى)

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى