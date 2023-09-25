الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار وليد حمزة: الشعب حر فى اختيار من يحمل راية مصرنا الغالية

المستشار وليد حمزة
المستشار وليد حمزة

علق المستشار وليد حسن حمزة نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على الفترة الرئاسة في مصر بين الحاضر والمستقبل.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، "أبناء مصر الأبرار تقترب فترة رئاسية في تاريخ مصر من نهايتها فترة امتدت 6 سنوات ميلادية أقرها الدستور بعد موافقة البرلمان واستفتاء الشعب عليها في أبريل من عام 2019، ونحن نستعد للانتقال إلى فترة رئاسية جديدة يختار فيها الشعب بكامل إرادته من يحمل راية مصر الغالية ويقود مسيرتها".

 

الانتخابات الرئاسية

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الفترة الرئاسة في مصر

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