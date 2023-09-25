الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار أحمد بندارى يدعو وسائل الإعلام لدعم الناخبين ونشر الوعى البناء

المستشار أحمد البنداري
المستشار أحمد البنداري

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن يوم الانتخابات الرئاسية، هو يوم الاستحقاق الدستوري الذي نسعى إليه، آملين في دعم الناخبين من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وذلك من خلال نشر الوعي البناء والتفاعل الإيجابي، ثم تتويج هذا الدعم بالمشاركة الإيجابية في التصويت والدعوة إليه لرسم مستقبل مصر بأدي أبنائها.

وأضاف "بنداري"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الإثنين، أن الصحافة والإعلام كانوا شريكًا حقيقيًا في النجاح، وينقلون بأمانة واقتدار عملنا وجهودنا في سبيل إجراء انتخابات ديمقراطية تأتي معبرة عن إرادة الناخبين إلى جمهور الناخبين والرأي العام المصري والمجتمع الدولي.

وتابع: نتشرف اليوم بالإعلان عن تفاصيل إجراءات العملية الانتخابية المرتقبة، حرصًا على الالتزام بمواثيق الشفافية قبل بداية الانتخابات.

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