الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم بورسعيد": بدء البرنامج التدريبي لمعلمي العلوم والرياضيات للصف السادس الابتدائي

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي لمعلمي العلوم

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، انطلاق تدريب التنمية المهنية لمعلمي العلوم والرياضيات للصف السادس الابتدائي على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2023 – 2024.

بدء البرنامج التدريبي للتنمية المهنية لمعلمي العلوم والرياضيات للصف السادس الابتدائي

وأكدت وكيل أول الوزارة أن هذا البرنامج التدريبي يأتي نتاج التعاون المثمر مع مؤسسة Discovery Education على النظام التعليمي الجديد (Education 2.0) ويتم بنظام البث المباشر بقاعة التعليم عن بُعد بديوان المديرية.

وأضافت أن التدريب سيكون في الفترة من الاثنين الموافق 25 وحتى الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر الجاري لعدد ثلاث إدارات تعليمية على ان تستكمل باقي الإدارات الست الاخرى في توقيت لاحق قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وفي شأن آخر، أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، عن تشكيل 8 لجان لمتابعة استعدادات مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وأكدت وكيل أول الوزارة أن اللجان قد بدأت بمباشرة أعمالها صباح اليوم للوقوف على مدى جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ورصد القصور والمعوقات والعمل على حلها فورا وذلك بكل الإدارات التعليمية.

البرنامج التدريبي لمعلمي العلوم
البرنامج التدريبي لمعلمي العلوم
البرنامج التدريبي لمعلمي العلوم
البرنامج التدريبي لمعلمي العلوم
البرنامج التدريبي لمعلمي العلوم
البرنامج التدريبي لمعلمي العلوم
البرنامج التدريبي لمعلمي العلوم
البرنامج التدريبي لمعلمي العلوم
مديرية التعليم محافظ بورسعيد وزارة التعليم إطلاق برنامجا تدريبي بورسعيد

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