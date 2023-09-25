«التحالف الوطنى»: توزيع 7800 قطعة ملابس على 3000 مستفيد بالمحافظات

كشفت ريهام محيسن عضو التحالف الوطني، آخر استعدادات "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعام الدراسي الجديد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية، تأتي جهود التحالف الوطني للاهتمام بتعليم الأسر، من خلال إقامة معارض للكتب الدراسية، فضلا عن توزيع الشنط والأدوات المدرسية، إلى جانب توزيع الملابس المستعملة وغيرها من الجهود.

وأضافت أن التعليم في مصر بكل الأحوال أولوية من الدرجة الأولى، كونه حجر أساس في تقدم الشعوب وحضارة أي دولة، مؤكدة أهمية تدريب المعلمين المتطوعين على التقنيات التعليمية الحديثة لمواكبة العصر.

وأشارت إلى أنه تم توزيع 7800 قطعة ملابس إلى جانب الشنط والأدوات المدرسية على أكثر من 3000 مستفيد بجميع المحافظات خلال الفترة الماضية، مؤكدة أهمية توفير الكتب الخارجية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا بالمجان.